ЕС обязал производителей оснастить зарядные устройства отсоединяемыми кабелями USB-C

Европейский союз утвердил законодательный акт, который обяжет производителей с 2028 года оснащать зарядные устройства и внешние блоки питания для широкого спектра потребительской электроники отсоединяемыми кабелями с разъёмом USB-C. Документ распространяется на блоки питания мощностью до 240 Вт, включая зарядные устройства для игровых консолей, мониторов, маршрутизаторов, беспроводных зарядок, телевизионных приставок и инжекторов PoE для Ethernet.

Как передаёт издание Tom's Hardware, новое законодательство ЕС касается всех типов внешних источников питания (External Power Supplies, EPS) и направлено на обеспечение совместимости и экологичности. В соответствии с актом, такие устройства должны иметь как минимум один порт USB-C и съёмный кабель, а передача энергии должна осуществляться по стандарту USB Power Delivery (USB-PD). Кроме того, производители обязаны указывать номинальную мощность непосредственно на самом блоке питания, на зарядном порту и даже на кабелях. При этом заявленная мощность должна соответствовать возможности непрерывной зарядки без перепадов напряжения. Для облегчения идентификации соответствующих устройств будет использоваться специальный логотип с надписью Common Charger.

Также устанавливаются требования к энергоэффективности. Все EPS мощностью свыше 10 Вт должны соответствовать минимальным показателям КПД при нагрузке 10 % от номинала и выше, беспроводные зарядные панели обязаны иметь сниженное энергопотребление в режиме ожидания, а их блоки питания должны быть внешними для обеспечения возможности их замены или повторного использования. Кроме того, в блоках питания теперь предусмотрен обязательный уровень защиты от импульсных помех — мера, особенно актуальная для устройств, используемых с маршрутизаторами и точками доступа Wi-Fi.

Из-под действия закона выведены источники бесперебойного питания, медицинские приборы, некоторые категории игрушек, электросамокаты и велосипеды, оборудование аварийного освещения, а также устройства, предназначенные для эксплуатации во влажной среде. Закон распространяется как на оригинальные блоки питания, поставляемые производителями устройств, так и на сторонние зарядные устройства. По оценкам регулятора, к 2030 году эти меры позволят экономить 1070 ТВт·ч электроэнергии в год, учитывая, что ежегодно вместе с различными устройствами продаётся около 400 миллионов внешних источников питания.