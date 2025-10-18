Дебют сверхмощной конфигурации новой европейской ракеты Ariane 6 перенесли на следующий год

Руководство компании Arianespace признало, что не сможет выполнить ранее заявленный план полётов новой тяжёлой ракеты Ariane 6 в этом году. Вместо пяти запусков, один из которых должен был пройти в максимальной конфигурации с четырьмя боковыми ускорителями (вместо стандартных двух), состоятся только четыре старта. Тем не менее, в Arianespace считают этот результат отличным — особенно с учётом того, что многие скептически относились к возможности компании быстро наладить серийные пуски новой ракеты.

Первая миссия Ariane 6 в конфигурации с четырьмя ускорителями запланирована на 2026 год — она выведет на орбиту партию спутников широкополосного интернета Project Kuiper компании Amazon. Сотрудничество с Amazon проходит через всю программу запусков Ariane 6 и рассматривается как ключевое направление коммерческого развития ракеты. Для Европы крайне важно поддерживать новую тяжёлую ракету оплачиваемыми миссиями, чтобы восстановить темпы запусков после вывода из эксплуатации Ariane 5.

В Arianespace подчёркивают, что ракета Ariane 6 в версии с четырьмя ускорителями полностью готова к полётам, но требует финальной отладки, не связанной с техническими проблемами. Первый коммерческий запуск Ariane 6 (в конфигурации с двумя ускорителями) состоялся в марте, второй — в августе. Затем 4 ноября запланирован третий пуск — ракета выведет на орбиту спутник Sentinel-1D для программы Copernicus. До конца года состоится ещё один запуск в той же конфигурации, в ходе которого на орбиту будут выведены спутники навигационной сети Galileo.

Запуск Ariane 6 в самой мощной версии (Ariane 64) ожидается через несколько месяцев — о дате объявят примерно за месяц до старта. После этого компания рассчитывает увеличить частоту пусков в конфигурации Ariane 64, которая со временем может даже превысить темпы запусков базовой Ariane 62.