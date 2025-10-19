Google свернула проект Privacy Sandbox после шести лет разработки

Компания Google официально закрыла проект Privacy Sandbox, запущенный в 2019 году с целью разработки набора технологий для защиты конфиденциальности пользователей в интернете и предоставления компаниям инструментов для цифрового бизнеса. Решение было подтверждено публикацией в официальном блоге Google с перечислением десяти технологий Sandbox, подлежащих упразднению.

Как сообщает издание ADWEEK со ссылкой на слова представителя компании, работа по улучшению конфиденциальности в Chrome, Android и в интернете будет продолжена, но от бренда Privacy Sandbox решено отказаться. Он также добавил, что Google благодарна всем, кто внёс вклад в эту инициативу и намерена сотрудничать с отраслью для развития технологий, поддерживающих «здоровую и процветающую веб-среду».

В список прекращаемых разработок вошли Attribution Reporting API для Chrome и Android, IP Protection, On-Device Personalization, Private Aggregation, Protected Audience API для Chrome и Android, Protected App Signals, Related Website Sets, SelectURL, SDK Runtime, а также Topics для Chrome и Android, который был экспериментом в области рекламы на основе интересов, а не идентификации пользователя. Вице-президент по Privacy Sandbox Энтони Чавес (Anthony Chavez) пояснил в блоге, что решение о сокращении технологий было принято после оценки отзывов от экосистемы и наблюдения низкого уровня их внедрения.

Отмечается, что эта новость последовала всего через шесть месяцев после того, как Google официально отказалась от своих давних планов по удалению сторонних файлов cookie из браузера Chrome. Неоднократно перенося сроки с 2020 по 2024 год, компания в итоге изменила стратегию, заявив о сохранении cookie, но с внедрением новой опции для пользователей. Однако в апреле этого года и этот план был отменён, и Google вернулась к изначальной позиции, сохранив существующий подход к выбору сторонних cookie в Chrome. Учитывая эту тенденцию, решение ликвидировать Privacy Sandbox не стало неожиданностью для многих экспертов.

При этом Google сохранит несколько инструментов, разработанных в рамках Sandbox, которые достигли значительного распространения. Среди них Cookies Having Independent Partitioned State (CHIPS), позволяющий сайтам хранить файлы cookie отдельно для каждого посещаемого пользователем сайта, не разрешая одному и тому же стороннему сервису отслеживать его на разных ресурсах. Также компания продолжит поддержку Federated Credential Management API (FedCM), который даёт пользователям возможность входить на сайты с помощью существующих учётных записей, ограничивая объём передаваемых личных данных и предотвращая отслеживание активности между сайтами. И ещё одним сохраняемым инструментом станут токены Private State Tokens, предназначенные для аутентификации без отслеживания для снижения уровня мошенничества в сети.