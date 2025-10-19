Сегодня 19 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости игровые консоли Microsoft объяснила высокую стоимость Xb...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Microsoft объяснила высокую стоимость Xbox Ally и рассказала о планах на консоль следующего поколения

На этой неделе Microsoft начала продавать портативные консоли ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X, которые созданы совместно с Asus. Несмотря на крайне положительную оценку устройств от первых обозревателей, в игровом сообществе возникли вопросы относительно цены и качества консолей, на какую аудиторию они ориентированы и как повлияют на дальнейшие планы Microsoft Gaming по выпуску полноформатных консолей. На эти вопросы ответила президент Xbox Сара Бонд (Sarah Bond).

Источник изображения: Xbox

Источник изображения: Xbox

В беседе с журналистами издания Variety она рассказала, что стоимость консолей Xbox Ally ($599,99) и Xbox Ally X ($999,99) установлена на основе рекомендаций Asus и исходя из функциональных возможностей устройств. «Мы изучали, как создать несколько вариантов для людей. И это действительно исходило от Asus, поскольку это их аппаратное обеспечение. Это их понимание рынка, функционального набора того, что нужно людям, что и определило окончательную стоимость устройств», — рассказала Бонд.

По словам Бонд, несмотря на высокую стоимость консолей, когда в сентябре открылся предзаказ, «реакцией был ошеломляющий спрос на устройства». «Мы распродали все запасы в магазинах Xbox. Мы очень быстро распродали устройства во многих других точках по всему миру. Я уверена в том, что мы даём геймерам за эту цену, судя по тому, как устройства были приняты», — заявила Бонд.

Ещё она сказала, что результаты продаж по предзаказам являются «реальным подтверждением того, что мы знали и к чему долгое время шли: игры не должны отличаться от других развлечений и у вас должна быть возможность взять их с собой. Вы должны иметь возможность играть в любую игру, на любом устройстве и с кем захотите».

Подразделение Xbox решило сотрудничать с Asus в сфере разработки портативных устройств, чтобы «начать трансформировать игровой опыт и вывести его на новый уровень, поскольку мы могли сделать это быстрее в партнёрстве, чем если бы работали над этим каждый сам по себе». Первым шагом в этой сфере стал приоритет эргономичному дизайну консолей. «Мы задействовали все наши знания о том, как создаётся контроллер, какие должны быть тактильные ощущения от взаимодействия с устройствами у людей с разным размером рук», — рассказала Бонд.

Когда работа над дизайном устройств была завершена, разработчики обратились в подразделение Windows. «Мы сотрудничали с командой Windows, чтобы продумать процесс взаимодействия с Windows на этом устройстве и убедиться, что она оптимизирована. Клавиатуры здесь нет. Нам пришлось оптимизировать систему для управления с помощью контроллера и сенсорного ввода на всём протяжении пользовательского интерфейса, вплоть до запуска игр. Так что Windows фактически создана для работы на портативном устройстве, в этом форм-факторе, на чём-то, что создано специально для игр», — рассказала Бонд.

Ещё Бонд отметила, что хоть данный продукт и не является собственным производством Microsoft, это стопроцентный Xbox. «Мы хотели убедиться, что у людей есть выбор. Мы хотели предоставить вариант для профессиональных геймеров, которые хотят новейших инноваций, которые стремятся расширить границы возможного, для самых требовательных геймеров. Кроме того, если кто-то ищет мини-ПК для гейминга в дороге, для него тоже есть Xbox Ally», — сообщила Бонд.

Факт того, что консоли Xbox Ally создавались в партнёрстве с Asus, вызывал путаницу в отношении того, будет ли Microsoft продолжать разработку собственных консолей. Бонд подтвердила, что команда Xbox продолжает работу над консолями следующего поколения, которые станут преемниками Xbox Series X и Series S. Она также не исключила, что компания будет выпускать собственные портативные устройства. «Мы рассматриваем возможность создания собственных портативных устройств в будущем. У нас в разработке аппаратные продукты следующего поколения. Мы занимаемся созданием прототипов и работаем над дизайном. Мы анонсировали партнёрство с AMD в этой области. Здесь же мы увидели возможность инноваций и предоставления геймерам большего выбора в дополнение к другому нашему аппаратному обеспечению. Мы всегда прислушиваемся к тому, чего хотят геймеры и создатели контента. Когда есть спрос на инновации — мы их создаём», — заявила Бонд.

Запуск портативных консолей Xbox Ally последовал за повышением цен в Xbox — как на консоли, так и на подписку Game Pass. Это также произошло незадолго до предстоящего запуска ряда AAA-игр, таких как Call of Duty: Black Ops 7 и Outer Worlds 2. «Впереди ещё масса инноваций, включая такие вещи, как дальнейшая оптимизация пользовательского опыта, расширение программы совместимости для портативных устройств, предложение большего количества преимуществ и улучшений, а также других функций и дополнений, которые мы предоставим людям — больше выбора и больше игр», — добавила Бонд.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft развеяла слухи об исчезновении приставок Xbox из магазинов в США
Журналисты показали, как волшебное приключение Everwild от авторов Sea of Thieves выглядело незадолго до отмены
Арт-директор Halo покинул студию после 17 лет работы и намекнул на проблемы в команде разработчиков
Atari представила ретро-консоль Intellivision Sprint c 45 встроенными играми с «возможностью расширения»
Nintendo намерена до марта выпустить 25 млн игровых консолей Switch 2
AMD и Sony рассказали о технологиях будущих видеокарт и консолей PlayStation: нейронные массивы, ядра Radiance и сжатие данных
Теги: xbox ally, xbox ally x, консоли
xbox ally, xbox ally x, консоли
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Закон Ома подсказал путь для развития аккумуляторных систем хранения энергии — пора повышать напряжение
У захваченной Нидерландами Nexperia уже возникли противоречия с китайским подразделением
Основатель Nvidia лично доставил новейшие ИИ-ПК DGX Spark Илону Маску и Сэму Альтману
В Linux появилось упоминание загадочного x86-процессора от неизвестного ранее производителя
Статистика Backblaze: за последние 12 лет срок службы жёстких дисков увеличился в разы
Google свернула проект Privacy Sandbox после шести лет разработки 9 ч.
Новая статья: Ghost of Yotei — месть, расцветшая с сакурой. Рецензия 15 ч.
Новая статья: Gamesblender № 748: подробности PS6 и новой Xbox, «вселенная ужасов» Tencent и юбилей Serious Sam 2 15 ч.
Twitch анонсировал двухформатные эфиры, функции с ИИ и новые средства монетизации 21 ч.
Microsoft научила Paint в Windows 11 генерировать анимации и редактировать изображения с помощью ИИ 23 ч.
Meta набирает джунов без опыта на зарплату $290 тыс. в год: Цукерберг считает, что главное — это навыки 23 ч.
ИИ-бот Google Gemini успешно конкурирует в области редактирования фото с инструментами Adobe 18-10 08:19
Новая статья: Baby Steps — встань и иди. Рецензия 18-10 00:06
Интерес к ChatGPT на смартфонах стал угасать — пользователи проводят в приложении всё меньше времени 18-10 00:00
ИИ Meta будет предлагать пользователям отредактировать и опубликовать фото из галереи смартфона 17-10 23:21
Microsoft объяснила высокую стоимость Xbox Ally и рассказала о планах на консоль следующего поколения 18 мин.
Alibaba Cloud запустила свой второй ЦОД в Дубае 34 мин.
Meta привлекла почти $30 млрд на строительство гигантского ИИ ЦОД Hyperion в Луизиане 2 ч.
Micron покидает серверный рынок Китая после санкций правительства 5 ч.
Huawei показала ускоритель Atlas 300I Duo на базе пары ИИ-чипов Ascend 310 7 ч.
Samsung рассчитывает обеспечить скорость передачи информации с помощью HBM4E до 13 Гбит/с 8 ч.
К полувековому юбилею суперкомпьютера Cray-1 выпущена памятная однодолларовая монета 16 ч.
Дебют сверхмощной конфигурации новой европейской ракеты Ariane 6 перенесли на следующий год 17 ч.
Curator: рекордный ботнет за полгода вырос вчетверо — до 5,8 млн устройств 17 ч.
QNAP представила 10GbE-коммутатор QSW-L3205-1C4T с пятью портами для малого бизнеса 17 ч.