«Заткнись и возьми мои деньги»: моддеры превратили The Simpsons: Hit & Run в игру по «Футураме»

Группа моддеров из команды Slurm Team превратила культовый экшен The Simpsons: Hit & Run по мотивам «Симпсонов» в игровую адаптацию другого знакового шоу Мэтта Грейнинга (Matt Groening) — «Футурамы».

Проект называется Futurama: Hit & Run и преследует цель воссоздать геймплей The Simpsons: Hit & Run в мире «Футурамы», как это могло бы сделать официальное дополнение к игре. Геймплейный трейлер мода прикреплён ниже.

Futurama: Hit & Run превращает Спрингфилд в Новый Нью-Йорк образца XXXI века с сетью пневматических транспортных труб на поверхности и изобилующей ядовитыми отходами канализацией под землёй. Все трёхмерные модели созданы с нуля.

В вышедшей на сайте Mod Bakery демоверсии для исследования доступна примерно четверть Нового Нью-Йорка: четыре сюжетные миссии, одна бонусная, уличные гонки, шесть транспортных средств и четыре альтернативных костюма.

Для запуска Futurama: Hit & Run понадобится неофициальный лаунчер Lucas' Simpsons Hit & Run Mod Launcher (можно скачать с Mod Bakery) и копия ПК-версии The Simpsons: Hit & Run.

Скриншоты (источник изображений: Slurm Team)

Пользователи в комментариях к трейлеру Futurama: Hit & Run остались в восторге от работы Slurm Team. «Заткнись и возьми мои деньги», — процитировал isaacbutterworth3740 одну из самых известных фраз в мультсериале.

В комментариях также отметился старший гейм-дизайнер The Simpsons: Hit & Run Джо Макгинн (Joe McGinn): «Как ведущий дизайнер оригинальной игры могу сказать лишь… это выглядит потрясающе! Не терпится поиграть».