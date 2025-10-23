К 100-летию первой серийной 35-мм камеры Leica представила M EV1 со встроенным электронным видоискателем за €7950

В этом году компания Leica Camera AG отмечает 100-летие выпуска своей первой серийной 35-мм фотокамеры. В рамках маркетинговой кампании «100 лет Leica: Свидетель столетия» Leica представила новинку — камеру M EV1 со встроенным электронным видоискателем (EVF), которая сочетает в себе преимущества цифровых технологий с традиционным качеством линейки M.

По утверждению производителя, Leica M EV1 «не только упрощает знакомство с миром фотографии, но и обеспечивает надёжную и комфортную фокусировку независимо от остроты зрения, особенно при использовании светосильных объективов Leica Summilux и Noctilux с очень малой глубиной резкости, а также при компоновке изображений с помощью сверхширокоугольных, телеобъективов и макрообъективов».

В 2006 году Leica выпустила цифровую камеру M8. В настоящее время линейка M представлена такими моделями, как M11 Monochrom с чёрно-белым сенсором, M11-D без дисплея, M11-P с технологией защиты авторских прав Content Credentials, а также аналоговыми M6, MP и M-A. Leica M EV1 разработана на базе Leica M11. Электронный видоискатель в новой камере Leica M EV1, по словам компании, «удовлетворяет частые запросы клиентов и расширяет спектр применения для опытных пользователей M-камер».

Байонет объектива камеры M EV1 стандарта Leica M оснащён функцией 6-битного кодирования, которая позволяет фотоаппарату распознавать тип установленного объектива. Новинка оборудована полнокадровым (35 мм) сенсором BSI CMOS с разрешением 9528 × 6328 пикселей (60,3 Мп). Шаг пикселя составляет 3,76 мкм. По утверждению производителя, матрица ценится фотографами «за точную цветопередачу, впечатляющую детализацию, широкий динамический диапазон и превосходные показатели шума». Для обработки изображений используется фирменный процессор Leica Maestro III.

Механический затвор обеспечивает установку выдержки в диапазоне от 60 мин до 1⁄4000 секунды, при использовании электронного затвора минимальная выдержка составляет 1⁄16000 секунды. Синхронизация вспышки, установленной в башмак ISO с дополнительными контактами управления, возможна при выдержках до 1⁄180 секунды.

Быстрая буферная память объёмом 3 Гбайт позволяет сохранить до 15 изображений в формате DNG и более 100 изображений в формате JPG. Ёмкость встроенного накопителя составляет 64 Гбайт. Увеличить размер хранилища можно при помощи карт памяти SD/SDHC/SDXC стандартов UHS-I и UHS-II (рекомендуется) объёмом до 2 Тбайт.

5,76-мегапиксельный электронный видоискатель с частотой обновления 60 кадров/с обеспечивает 100-процентный охват кадра при 0,76-кратном увеличении. Производитель обещает «великолепное качество изображения с исключительной чёткостью и естественной цветопередачей». Данные об экспозиции, такие как выдержка, диафрагма и чувствительность ISO отображаются вокруг изображения, не перекрывая его.

2,95-дюймовый сенсорный TFT-дисплей с соотношением сторон 3:2 имеет разрешение 2 332 800 пикселей и защищён стеклом Gorilla Glass. Автоматическое переключение между видоискателем и дисплеем осуществляется с помощью датчика положения глаза.

Leica M EV1 получила систему помощи при фокусировке, уже известную по другим моделям камер Leica. Функция Focus Peaking выделяет активную плоскость фокусировки наложенным цветом, что позволяет точно настраивать нужную область изображения в реальном времени. Функция фокусировки с зумом упрощает ручную фокусировку благодаря двум свободно выбираемым кратностям увеличения в ручном или автоматическом режиме.

Коммуникативные возможности камеры представлены разъёмом USB 3.1 Gen1 Type-C и беспроводными интерфейсами: двухдиапазонным Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth LE версии 5.0. Предусмотрена возможность записи геометок при помощи встроенного приёмника GPS. Для работы с отснятым материалом используется приложение Leica FOTOS. Как и M11-P и M11-D, новая Leica M EV1 поддерживает функцию Content Credentials, которая добавляет в фотографию цифровую подпись.

В камере использован аккумулятор Leica BP-SCL7 ёмкостью 1800 мА·ч. По данным производителя, он обеспечивает приблизительно 244 снимка по стандарту CIPA при использовании дисплея или 237 снимка по стандарту CIPA с электронным видоискателем.

Корпус Leica M EV1 полностью изготовлен из магния и алюминия и покрыт искусственной кожей. Вес камеры составляет 484 г с аккумулятором и 402 г без аккумулятора. Размеры камеры приведены на изображении ниже.

Камера Leica M EV1 поступит в продажу по всему миру в магазинах Leica, интернет-магазине Leica и у авторизованных дилеров с 23 октября 2025 года. Рекомендованная розничная цена составляет €7950. Дополнительная рукоятка с покрытием из искусственной кожи обойдётся ещё в €395.

«M EV1 продолжает давнюю традицию M-камеры — вневременной, функциональный и культовый дизайн. Изготовленная вручную в Германии из высококачественных материалов, эта камера отличается знакомым чётким и изысканным дизайном серии M. Кожаное покрытие с ромбовидным узором и пуристская передняя часть намеренно отличают её от традиционной дальномерной камеры M», — говорится в пресс-релизе производителя.