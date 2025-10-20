Сегодня 20 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости материнские платы MSI представила компактную плату MPG X87...
реклама
Новости Hardware

MSI представила компактную плату MPG X870I Edge Ti Evo WiFi для Ryzen 9000 с поддержкой DDR5-10000

Компания MSI представила компактную материнскую плату MPG X870I Edge Ti Evo WiFi формата Mini-ITX, разработанную для процессоров AMD Ryzen 9000. Новинка базируется на старшем чипсете AMD X870. Ранее у нас на тестах побывала её младшая сестра MPG B850I Edge Ti WiFi на чипсете B850.

Источник изображений: MSI

Источник изображений: MSI

В конструкции MPG X870I Edge Ti Evo WiFi используется 12-слойный текстолит. Плата оснащена двумя слотами DIMM для модулей ОЗУ общим объёмом до 128 Гбайт. Производитель заявляет поддержку оперативной памяти DDR5 со скоростью до 10 000 МТ/с посредством разгона.

В основе материнской платы применяется 11-фазная подсистема питания VRM Duet Rail Power System по схеме 8+2+1. Каждая фаза в контуре рассчитана на силу тока 110 А.

Плата предлагает интерфейсы PCIe 5.0 для видеокарты и одного NVMe-накопителя. Кроме того, MPG X870I Edge Ti Evo WiFi поставляется со специальной картой расширения, которая устанавливается над основным слотом PCIe и предоставляет дополнительный слот PCIe 4.0 x4, порт USB-C с функцией зарядки мощностью до 27 Вт, а также два разъёма SATA III. На обратной стороне материнской платы находится ещё один разъём M.2 PCIe 4.0 x4.

MPG X870I Edge Ti Evo WiFi предлагает в общей сложности 13 портов USB: два USB 2.0, два USB-A (5 Гбит/с) и один USB-C (20 Гбит/с) предназначены для передней панели, а на заднюю панель выведены пять USB-A (10 Гбит/с), два USB-C (40 Гбит/с) и один USB-C (10 Гбит/с). Там же расположены кнопки сброса и перепрошивки BIOS, разъём HDMI, два 3,5-мм аудиовыхода и порт S/PDIF.

Для новинки также заявлены 5-гигабитный LAN на базе контроллера Realtek RTL8126, поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. За звук отвечает кодек Realtek ALC4080.

Стоимость платы MSI не сообщила.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
MSI представила мини-ПК Cubi Z AI 8M с ИИ-ускорителем
Обзор MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS: универсальная видеокарта для всех игровых платформ
Обзор материнской платы MSI MPG B850I Edge Ti WiFi: не называй меня малышкой
AMD перевыпустила 40-долларовый процессор Athlon 3000G с новыми кулером и упаковкой
Представлен первый черновик спецификации PCI Express 8.0
Ryzen 7 9800X3D на материнской плате Gigabyte разогнали до 7,3 ГГц — это рекорд для этого процессора
Теги: материнская плата, msi, amd x870
материнская плата, msi, amd x870
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
SpaceX уличили в рейдерском захвате международного резервного спутникового канала связи
Alibaba нашла способ сократить потребность в количестве используемых ускорителей Nvidia на 82 %
Microsoft объяснила высокую стоимость Xbox Ally и рассказала о планах на консоль следующего поколения
Microsoft исправила критическую уязвимость ASP.NET Core, которая позволяла красть секретные данные и ломать серверы
Инженеры Apple усомнились в готовности новой Siri к весеннему запуску в iOS 26.4 3 ч.
Неактивные логины в X станут товаром на новом маркетплейсе 3 ч.
Ускорителей хватит на всех — Alibaba Aegaeon оптимизировал обработку ИИ-нагрузок, снизив использование дефицитных NVIDIA H20 на 82 % 7 ч.
OpenAI не выпустит GPT-6 до конца 2025 года 12 ч.
Google свернула проект Privacy Sandbox после шести лет разработки 19-10 05:43
Новая статья: Ghost of Yotei — месть, расцветшая с сакурой. Рецензия 19-10 00:02
Новая статья: Gamesblender № 748: подробности PS6 и новой Xbox, «вселенная ужасов» Tencent и юбилей Serious Sam 2 18-10 23:35
Twitch анонсировал двухформатные эфиры, функции с ИИ и новые средства монетизации 18-10 17:54
Microsoft научила Paint в Windows 11 генерировать анимации и редактировать изображения с помощью ИИ 18-10 16:10
Meta набирает джунов без опыта на зарплату $290 тыс. в год: Цукерберг считает, что главное — это навыки 18-10 15:54
Сразу по нескольким признакам, семейство Apple iPhone 17 оказалось популярнее предшествующих 51 мин.
Учёные раскритиковали OpenAI за ложный анонс математического прорыва 3 ч.
Новая статья: Обзор смартфона Apple iPhone 17 Pro Max: батя в городе 7 ч.
Новая статья: Обзор Ryzen 5 9500F: самый дешёвый Zen 5 8 ч.
Alibaba Cloud запустила свой второй ЦОД в Дубае 18 ч.
Meta привлекла почти $30 млрд на строительство гигантского ИИ ЦОД Hyperion в Луизиане 19 ч.
Micron покидает серверный рынок Китая после санкций правительства 23 ч.
Основатель Nvidia лично доставил новейшие ИИ-ПК DGX Spark Илону Маску и Сэму Альтману 24 ч.
Huawei показала ускоритель Atlas 300I Duo на базе пары ИИ-чипов Ascend 310 19-10 07:46
Samsung рассчитывает обеспечить скорость передачи информации с помощью HBM4E до 13 Гбит/с 19-10 07:19