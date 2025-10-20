MSI представила компактную плату MPG X870I Edge Ti Evo WiFi для Ryzen 9000 с поддержкой DDR5-10000

Компания MSI представила компактную материнскую плату MPG X870I Edge Ti Evo WiFi формата Mini-ITX, разработанную для процессоров AMD Ryzen 9000. Новинка базируется на старшем чипсете AMD X870. Ранее у нас на тестах побывала её младшая сестра MPG B850I Edge Ti WiFi на чипсете B850.

В конструкции MPG X870I Edge Ti Evo WiFi используется 12-слойный текстолит. Плата оснащена двумя слотами DIMM для модулей ОЗУ общим объёмом до 128 Гбайт. Производитель заявляет поддержку оперативной памяти DDR5 со скоростью до 10 000 МТ/с посредством разгона.

В основе материнской платы применяется 11-фазная подсистема питания VRM Duet Rail Power System по схеме 8+2+1. Каждая фаза в контуре рассчитана на силу тока 110 А.

Плата предлагает интерфейсы PCIe 5.0 для видеокарты и одного NVMe-накопителя. Кроме того, MPG X870I Edge Ti Evo WiFi поставляется со специальной картой расширения, которая устанавливается над основным слотом PCIe и предоставляет дополнительный слот PCIe 4.0 x4, порт USB-C с функцией зарядки мощностью до 27 Вт, а также два разъёма SATA III. На обратной стороне материнской платы находится ещё один разъём M.2 PCIe 4.0 x4.

MPG X870I Edge Ti Evo WiFi предлагает в общей сложности 13 портов USB: два USB 2.0, два USB-A (5 Гбит/с) и один USB-C (20 Гбит/с) предназначены для передней панели, а на заднюю панель выведены пять USB-A (10 Гбит/с), два USB-C (40 Гбит/с) и один USB-C (10 Гбит/с). Там же расположены кнопки сброса и перепрошивки BIOS, разъём HDMI, два 3,5-мм аудиовыхода и порт S/PDIF.

Для новинки также заявлены 5-гигабитный LAN на базе контроллера Realtek RTL8126, поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. За звук отвечает кодек Realtek ALC4080.

Стоимость платы MSI не сообщила.