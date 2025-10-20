Сегодня 20 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мир роботехники Unitree представила 180-сантиметрового р...
реклама
Новости Hardware

Unitree представила 180-сантиметрового робота H2 — он умеет драться и танцевать

Компания Unitree Robotics представила своего нового полноразмерного человекоподобного робота H2, который станет преемником выпущенной ранее модели H1. В небольшом видео на YouTube разработчик продемонстрировал нового робота, рост которого составляет 1,8 м, а вес — 70 кг.

Источник изображения: Unitree / YouTube

Источник изображения: Unitree / YouTube

В опубликованном ролике H2 на сцене исполняет плавные танцевальные движения, а также движения, напоминающие кунг-фу, подчёркивая высокий уровень динамической ловкости. Появление H2 не стало неожиданностью, поскольку это соответствует ранее анонсированным срокам. Генеральный директор Unitree Ван Синсин (Wan Xingxing) на прошедшей ранее в этом году в китайском Ханчжоу выставке Global Digital Trade Expo заявлял, что новый 1,8-метровый человекоподобный робот будет представлен широкой публике во второй половине 2025 года.

Компания позиционирует H2 как более манёвренную и усовершенствованную версию H1. Хотя производитель не раскрыл полные технические характеристики, H2 стал значительно более подвижным по сравнению с предшественником — 31 степень свободы против 23 у модели прошлого поколения. Это указывает на то, что разработчики сосредоточились на обеспечении более плавных и сложных движений, выходящих за рамки скорости и мощности, характерных для H1.

С запуском H2 компания укрепит свою стратегию по завоеванию рынка в двух направлениях. Новый робот станет флагманским продуктом Unitree, в то время как выпущенный ранее R1 ориентирован на массовый рынок разработчиков и исследователей благодаря радикально низкой цене. Робот R1 высотой 1,2 м недавно был признан журналом TIME одним из лучших изобретений 2025 года. Эта модель создана для снижения порога входа в сферу исследований в области гуманоидной робототехники. Имея в арсенале доступный R1 и продвинутый H2, компания сможет позиционировать себя как разработчика, способного охватить весь спектр индустрии — от фундаментальных исследований до высокопроизводительных коммерческих проектов.

Одним из впечатляющих элементов дебюта H2 стало отсутствие у робота лица. В опубликованном видео он носит маску со стилизованными чертами человеческого лица. На данный момент неизвестно, было ли это сделано специально для анонса или же маска станет неотъемлемой частью внешнего облика робота. Такой выбор заметно отличается от более индустриального дизайна моделей H1 и R1.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
xAI будет создавать виртуальные миры для игр и обучения роботов
Представлен Figure 03 — человекоподобный робот для работы и дома, который будет выпускаться десятками тысяч
Китайская Deep Robotics представила первого «непромокаемого» гуманоидного робота
Tesla возродила режим автопилота Mad Max — самый агрессивный и склонный к мелким превышениям скорости
Yamaha показала свежую версию мотоцикла будущего, который может сам держать равновесие и двигаться без человека
Беспилотные такси Waymo преодолеют океан — в следующем году они выйдут на улицы Лондона
Теги: unitree robotics, робот
unitree h2, unitree robotics, робот
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
SpaceX уличили в рейдерском захвате международного резервного спутникового канала связи
Alibaba нашла способ сократить потребность в количестве используемых ускорителей Nvidia на 82 %
Microsoft объяснила высокую стоимость Xbox Ally и рассказала о планах на консоль следующего поколения
Microsoft исправила критическую уязвимость ASP.NET Core, которая позволяла красть секретные данные и ломать серверы
Инженеры Apple усомнились в готовности новой Siri к весеннему запуску в iOS 26.4 3 ч.
Неактивные логины в X станут товаром на новом маркетплейсе 3 ч.
Ускорителей хватит на всех — Alibaba Aegaeon оптимизировал обработку ИИ-нагрузок, снизив использование дефицитных NVIDIA H20 на 82 % 7 ч.
OpenAI не выпустит GPT-6 до конца 2025 года 12 ч.
Google свернула проект Privacy Sandbox после шести лет разработки 19-10 05:43
Новая статья: Ghost of Yotei — месть, расцветшая с сакурой. Рецензия 19-10 00:02
Новая статья: Gamesblender № 748: подробности PS6 и новой Xbox, «вселенная ужасов» Tencent и юбилей Serious Sam 2 18-10 23:35
Twitch анонсировал двухформатные эфиры, функции с ИИ и новые средства монетизации 18-10 17:54
Microsoft научила Paint в Windows 11 генерировать анимации и редактировать изображения с помощью ИИ 18-10 16:10
Meta набирает джунов без опыта на зарплату $290 тыс. в год: Цукерберг считает, что главное — это навыки 18-10 15:54
Сразу по нескольким признакам, семейство Apple iPhone 17 оказалось популярнее предшествующих 51 мин.
Учёные раскритиковали OpenAI за ложный анонс математического прорыва 3 ч.
Новая статья: Обзор смартфона Apple iPhone 17 Pro Max: батя в городе 7 ч.
Новая статья: Обзор Ryzen 5 9500F: самый дешёвый Zen 5 8 ч.
Alibaba Cloud запустила свой второй ЦОД в Дубае 18 ч.
Meta привлекла почти $30 млрд на строительство гигантского ИИ ЦОД Hyperion в Луизиане 19 ч.
Micron покидает серверный рынок Китая после санкций правительства 23 ч.
Основатель Nvidia лично доставил новейшие ИИ-ПК DGX Spark Илону Маску и Сэму Альтману 24 ч.
Huawei показала ускоритель Atlas 300I Duo на базе пары ИИ-чипов Ascend 310 19-10 07:46
Samsung рассчитывает обеспечить скорость передачи информации с помощью HBM4E до 13 Гбит/с 19-10 07:19