Unitree представила 180-сантиметрового робота H2 — он умеет драться и танцевать

Компания Unitree Robotics представила своего нового полноразмерного человекоподобного робота H2, который станет преемником выпущенной ранее модели H1. В небольшом видео на YouTube разработчик продемонстрировал нового робота, рост которого составляет 1,8 м, а вес — 70 кг.

В опубликованном ролике H2 на сцене исполняет плавные танцевальные движения, а также движения, напоминающие кунг-фу, подчёркивая высокий уровень динамической ловкости. Появление H2 не стало неожиданностью, поскольку это соответствует ранее анонсированным срокам. Генеральный директор Unitree Ван Синсин (Wan Xingxing) на прошедшей ранее в этом году в китайском Ханчжоу выставке Global Digital Trade Expo заявлял, что новый 1,8-метровый человекоподобный робот будет представлен широкой публике во второй половине 2025 года.

Компания позиционирует H2 как более манёвренную и усовершенствованную версию H1. Хотя производитель не раскрыл полные технические характеристики, H2 стал значительно более подвижным по сравнению с предшественником — 31 степень свободы против 23 у модели прошлого поколения. Это указывает на то, что разработчики сосредоточились на обеспечении более плавных и сложных движений, выходящих за рамки скорости и мощности, характерных для H1.

С запуском H2 компания укрепит свою стратегию по завоеванию рынка в двух направлениях. Новый робот станет флагманским продуктом Unitree, в то время как выпущенный ранее R1 ориентирован на массовый рынок разработчиков и исследователей благодаря радикально низкой цене. Робот R1 высотой 1,2 м недавно был признан журналом TIME одним из лучших изобретений 2025 года. Эта модель создана для снижения порога входа в сферу исследований в области гуманоидной робототехники. Имея в арсенале доступный R1 и продвинутый H2, компания сможет позиционировать себя как разработчика, способного охватить весь спектр индустрии — от фундаментальных исследований до высокопроизводительных коммерческих проектов.

Одним из впечатляющих элементов дебюта H2 стало отсутствие у робота лица. В опубликованном видео он носит маску со стилизованными чертами человеческого лица. На данный момент неизвестно, было ли это сделано специально для анонса или же маска станет неотъемлемой частью внешнего облика робота. Такой выбор заметно отличается от более индустриального дизайна моделей H1 и R1.