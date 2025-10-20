«Яндекс Фабрика» выпустила беспроводные наушники Commo One 2.0 с дизайном Sony MX

«Яндекс Фабрика» представила новую модель полноразмерных беспроводных наушников Commo One 2.0. Визуально новинка практически не отличается от модели Commo One прошлого года, но получила ряд обновлений. Новая версия поддерживает подключение сразу к нескольким устройствам, предлагает два режима звучания и новые цвета.

Commo One 2.0 оснащены 40-миллиметровыми динамиками. Для наушников заявлен диапазон частот 20–20 000 Гц, беспроводной интерфейс Bluetooth 5.3 и поддержка кодеков AAC и SBC. Дальность действия при беспроводном подключении — до 10 метров (без препятствий). Для новинки также заявлена технология шумоподавления микрофона ENC во время звонков.

В модели Commo One 2.0 доступны два режима звучания: стандартный и басовый. Первый подходит для прослушивания подкастов, видео и повседневного использования, второй — для тех, кто предпочитает насыщенный звук с глубокой отдачей низких частот. Для переключения режима необходимо зажать кнопку Play/Pause на четыре секунды. Благодаря функции Multipoint Connection наушники можно подключить сразу к двум устройствам — например, к ноутбуку и телефону.

Ёмкость аккумулятора составляет 650 мА·ч, что обеспечивает до 95 часов автономной работы. Полная зарядка занимает около 2 часов.

Commo One 2.0 оснащены мягкими амбушюрами с эффектом памяти. Поворотный механизм чашек позволяет настроить посадку под себя. Корпус выполнен из прочного пластика с тактильным покрытием Soft Touch. Наушники доступны в пяти цветах: светло-розовом, светло-голубом, светло-серо-зелёном, сером и белом.

В комплект поставки входят провод AUX для подключения наушников к ПК или другим устройствам с 3,5-мм аудиовыходом, а также двусторонний кабель USB-C длиной 1,2 метра, который одновременно заряжает устройство и передаёт звук.

Commo One 2.0 оценены в 3870 рублей.