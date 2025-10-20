Electronic Arts назначила дату смерти The Sims Mobile — мобильная версия The Sims 4 скоро перестанет работать

В жизни всему приходит конец, даже если речь идёт о её симуляции. Издательство Electronic Arts сообщило о планах на скорое закрытие The Sims Mobile — мобильной версии популярного симулятора жизни The Sims 4.

Как стало известно, сегодняшнее (20 октября) обновление The Sims Mobile оказалось для игры последним. Патч принёс с собой неограниченную энергию (для выполнения внутриигровых действий) и отключил микротранзакции.

Уже завтра, 21 октября, The Sims Mobile пропадёт из цифровых магазинов App Store и Play Маркет. С этого момента продолжить игру (и скачивать её заново) смогут лишь те, кто предварительно её установил.

С 6 января 2026 года разработчики разблокируют все предметы индивидуализации дома (Build Mode) и персонажа (Create A Sim), а 20 января (16:59 МСК) закроют серверы, сделав игру недоступной для всех.

Все оставшиеся у пользователей сим-монеты, симолеоны и билеты рекомендуют потратить до 20 января, иначе они пропадут навсегда. Информация о прогрессе игроков хранится на серверах EA, так что после их закрытия тоже испарится.

«От лица всех в команде Sims Mobile, спасибо, что разделяли с нами это удивительное путешествие. Надеемся, финальное обновление подарит вам радость и позволит за последние месяцы закончить проекты, создать воспоминания и отдать должное своим симам», — поделились разработчики.

The Sims Mobile стартовала в 2018 году и за семь лет получила более 50 обновлений. Стоит отметить, что Maxis занималась игрой лишь до 2019-го — затем проект взяла на себя сначала Firemonkeys Studios, а потом студия Slingshot (с 2020-го).