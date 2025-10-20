Lenovo представила 16-дюймовый ноутбук весом меньше килограмма — Lecoo Air 16 на чипе Intel Meteor Lake

Lenovo представила относительно недорогой 16-дюймовый ноутбук Lecoo Air 16 весом менее 1 кг на базе процессоров Intel Meteor Lake. Это не первый 16-дюймовый ноутбук с таким весом — титул принадлежит модели Swift Air 16 от Acer, представленной на выставке IFA в сентябре. Однако новинка Acer поступит в продажу не ранее ноября, поэтому у Lenovo есть все шансы выпустить такую систему первой — компания обещает начать поставки до конца текущего месяца.

Lecoo является суббрендом Lenovo, ориентированным на выпуск относительно недорогого оборудования. В составе Air 16 используется 14-ядерный (4P + 8E + 2LP) процессор Intel Core Ultra 5 125H со встроенной графикой Arc первого поколения (Alchemist) на базе семи графических ядер Xe.

Производитель выделяет у новинки 16-дюймовый 2,5K-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Ключевое отличие экрана Acer Swift Air 16 от модели Lecoo Air 16 заключается в том, что ноутбук Acer оснащён AMOLED-дисплеем, при этом его стоимость составит не менее €999. Lecoo Air 16, в свою очередь, оснащён IPS-экраном, а его цена составит 5000 юаней (около $700). Толщина ноутбука — 1 см. Он оснащён памятью LPDDR5 и аккумулятором ёмкостью 60 Вт·ч.

Lecoo Air 16 получил бесшовную клавиатуру с цифровым блоком. Устройство официально позиционируется как офисный инструмент, а не игровой.