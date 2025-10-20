Caviar выпустил самый лёгкий iPhone в золотом корпусе за 2 650 000 рублей

Российский производитель эксклюзивной электроники и аксессуаров Caviar представил новую серию смартфонов AirLine iPhone. В неё вошли три модели, выпущенные ограниченным тиражом: iPhone Air Aureon, iPhone Air Crystal и iPhone Air Zenith — самый тонкий и легкий iPhone из когда-либо созданных брендом среди моделей с золотым корпусом.

Корпус iPhone Air Zenith выполнен из цельного золота 750-й пробы с отделкой из чёрной крокодиловой кожи. Caviar выпустит всего три экземпляра этой модели по цене 2 650 000 рублей.

Модель iPhone Air Aureon сочетает покрытие из золота 999-й пробы и золотистый углеродный материал с мраморной текстурой. Этот композит широко используется в автомобильной промышленности благодаря малому весу и выразительному внешнему виду. Caviar выпустит эту модель ограниченной серией из 19 экземпляров по цене 574 000 рублей.

У iPhone Air Crystal корпус и рамка изготовлены из титана, применяемого в аэрокосмической отрасли, с отделкой из белой крокодиловой кожи. Конструкция устройства включает титановую корону Caviar с ювелирными эмалевыми вставками. Всего будет выпущено 19 экземпляров этой модели по цене 549 000 рублей.

Концепция дизайна серии AirLine основана на минимализме, чётких линиях и визуальной лёгкости. Каждая модель изготовлена вручную из высококачественных материалов и поставляется в фирменной подарочной коробке. К каждому смартфону прилагается персонализированное видеообращение для покупателя.