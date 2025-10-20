Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей

Ресурс Igor`s LAB опубликовал информацию о неожиданных свойствах, которые продемонстрировала термопаста AMECH SGT-4. Сообщается, что в Сети появляется всё больше отзывов пользователей из Южной Кореи, которые свидетельствуют о видимых коррозионных повреждениях медных оснований кулеров и выделении вредных веществ с неприятным «уксусным» запахом. Производитель не предоставил объективных данных, ограничившись «необъективными и личными нападками».

При первом тестировании термопасты AMECH SGT-4 исследователь отметил «несколько аномалий, не свойственных обычной термопасте на основе PDMS». По его словам, помимо отчётливо выраженного запаха уксуса, сравнительный тест ASTM показал значительные отклонения в термических свойствах. Расширение материала при нагревании было нелинейным, а паста после нагрузки демонстрировала необычно высокую адгезионную силу. Теплопроводность оказалась значительно ниже заявленной производителем.

Анализы выявили наличие смеси полидиметилсилоксана (ПДМС) и сшивающего ацетокси-силикона RTV, который, по-видимому, был добавлен для улучшения адгезии пасты. В такой смеси преполимерные силаны реагируют под воздействием влаги с образованием полисилоксанов с выделением уксусной кислоты. Появление кислоты объясняет как неприятный и вредный для здоровья запах, так и наблюдаемое окисление меди.

Кроме того, паста после определённого периода эксплуатации практически склеивает поверхности, из-за чего для разделения двух тестируемых поверхностей после цикла нагрева потребовалось огромное усилие.

В октябре 2025 года на корейском форуме Quasarzone появилось несколько отчётов об AMECH SGT-4. Пострадавшие пользователи описали значительный материальный ущерб и жалобы на здоровье. Сообщалось о сильном изменении цвета медной поверхности, стёртых надписях на процессоре, резком запахе уксуса и головных болях, продолжавшихся несколько дней после продолжительной игры в закрытом помещении. Другие пользователи также подтвердили коррозию медных оснований кулеров и появление резкого неприятного запаха.

Некоторые пользователи публично рекомендовали перейти на пасты известных брендов, такие как Thermal Grizzly Kryonaut, Arctic MX-6 или Noctua NT-H2, химическая стабильность которых доказана. Другие отметили, что у AMECH нет ни проверяемого адреса компании, ни домена электронной почты, что является ещё одним свидетельством сомнительного происхождения и отсутствия гарантии качества. Доверие к продукту в сообществе теперь считается полностью утраченным.

Производитель термопасты назвал критику необоснованной и заявил о безопасности продукта и его соответствии требованиям RoHS/REACH. Однако вместо технического объяснения компания сослалась на общие экологические сертификаты, которые не имеют отношения к сути проблемы — химической реакции с металлами.