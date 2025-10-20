Сегодня 20 октября 2025
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim

Издательство Polden Publishing и разработчики из краснодарской студии Rockbee Team сообщили о выходе амбициозной фэнтезийной стратегии Lessaria: Fantasy Kingdom Sim, которая позиционируется как духовный наследник Majesty.

Источник изображений: Polden Publishing

Lessaria: Fantasy Kingdom Sim поступила в продажу для Steam, а в VK Play появится позже. В российском сегменте сервиса Valve до 3 ноября игру можно купить с 20-процентной скидкой — за 599 рублей. Релиз сопровождался новым геймплейным трейлером.

По словам разработчиков, Lessaria: Fantasy Kingdom Sim является современным прочтением классической серии Majesty, оборвавшейся после двух частей: «Мы не создаём клон, мы развиваем игру, словно делаем третью часть».

События Lessaria разворачиваются в фэнтезийном мире, где игрокам предстоит возводить королевство, строить здания, нанимать героев и так далее. Процесс затрудняет то, что напрямую юнитами управлять нельзя.

Горожане живут своей жизнью и принимают собственные решения, а герои будут готовы отправиться на задание только при условии достойной оплаты труда: «Попробуйте выиграть битву с таким войском!»

По сравнению с дилогией Majesty разработчики Lessaria: Fantasy Kingdom Sim реализовали много нововведений вроде самобытной боевой системы, механики отрядов, бонусов и навыков героев.

Обещают «залипательный геймплей» даже для тех, кто не знаком с Majesty, сюжетную кампанию, режимы песочницы и выживания, полную поддержку (текст и озвучка) русского и английского языков.

