Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB

Компания Zotac выпустила сверхкомпактный мини-ПК MAGNUS EN275060TC. Его внутренний объём составляет всего 2,65 литра, а размеры — 210 × 203 × 62,2 мм. Он компактнее большинства представленных на рынке внешних видеокарт, но при этом вмещает полноценную десктопную GeForce RTX 5060 Ti с 16 Гбайт памяти GDDR7.

Новинка предлагается в версии barebone (без оперативной и постоянной памяти) либо с предустановленными 16 Гбайт ОЗУ и SSD на 1 Тбайт. Всего же система поддерживает установку до 96 Гбайт памяти DDR5-6400 CSO-DIMM или DDR5-5600 SO-DIMM, а также располагает двумя слотами M.2 для твердотельных накопителей (один PCIe 5.0, другой PCIe 4.0).

В качестве основы MAGNUS EN275060TC предлагает распаянный (то есть незаменяемый) 20-ядерный (8P+12E) процессор Intel Core Ultra 7 255HX из серии Arrow Lake с частотой до 5,2 ГГц.

В оснащение мини-ПК входят: один HDMI, два DisplayPort 2.1b (UHBR20), два Thunderbolt 4 (USB-C), один USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с), считыватель карт памяти UHS-II SDXC, два LAN-порта по 2,5 Гбит/с. Также заявлены поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Zotac позиционирует MAGNUS EN275060TC в качестве решения для геймеров. По информации VideoCardz, мини-ПК обнаружен у некоторых ретейлеров, по цене близкой к 1700 евро.