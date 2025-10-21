Сегодня 21 октября 2025
Huawei показала роутер, который больше похож на дизайнерский предмет интерьера

Компания Huawei опубликовала в соцсети Weibo изображение роутера Huawei Router X3 Pro, который будет представлен в ноябре. На первый взгляд новинка больше похожа на элемент интерьера, чем на сетевое устройство, пишет Gizmochina.

Источник изображений: Huawei/Gizmochina

Источник изображений: Huawei/Gizmochina

В X3 Pro конструкторы Huawei отказались от привычного дизайна с плоским корпусом, как у традиционных роутеров. Вместо этого новинка получила цилиндрический корпус с прозрачной верхней частью, сужающейся кверху, и излучающей мягкий свет, подсвечивающий макет горной вершины внутри.

Опубликованные изображения Router X3 Pro демонстрируют новинку с внутренней подсветкой красного и белого цвета, и на данный момент неизвестно, будет ли у роутера настраиваемая подсветка или он будет предлагаться в разных цветовых вариантах.

Рядом с Router X3 Pro находится ещё одно устройство меньшего размера с аналогичным дизайном. Это Mesh-ретранслятор, что означает поддержку Router X3 Pro беспроводной Mesh-сети, позволяя пользователям расширять зону покрытия Wi-Fi без использования дополнительных кабелей.

Хотя Huawei пока не опубликовала полные технические характеристики новинки, Gizmochina с уверенностью ожидает, что Router X3 Pro получит поддержку протокола беспроводной связи Wi-Fi 7 и будет оснащён шлюзом NearLink.

Также предполагается, что устройство станет центральным узлом экосистемы умного дома Huawei для управления подключенными устройствами по всему дому и обеспечения их совместной бесперебойной работы.

Источник:

Теги: huawei, роутер
