Сегодня 21 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Крупнейшее в мире полностью электрическо...
реклама
Новости Hardware

Крупнейшее в мире полностью электрическое судно показало свои аккумуляторы на зарядке

Австралийская верфь Incat Tasmania начала процесс зарядки аккумуляторов самого большого в мире полностью электрического пассажирского парома-катамарана на литиевых батареях. Аккумуляторы расположены в четырёх изолированных отсеках и имеют общую массу 250 тонн. Сам по себе аккумуляторный отсек выглядит настолько футуристично, что его можно спутать с фермой по добыче биткоинов, что впечатляет само по себе.

Источник изображений: Incat Tasmania

Источник изображений: Incat Tasmania

Длина алюминиевого корпуса судна-катамарана проекта Hull 096 достигает 130 м при ширине 32 м. Под именем China Zorrilla (Чина Зоррилла — это псевдоним популярной в прошлом уругвайской актрисы) судно будет курсировать по реке между Уругваем и Аргентиной. Предполагалось, что в движение его будут приводить газотурбинные двигатели, но в итоге заказчик отказался от них в пользу полностью электрической схемы. Тем самым China Zorrilla станет крупнейшим в мире аккумуляторным паромом, с батареей ёмкостью 40 МВт·ч, что в четыре раза превзойдёт предыдущие проекты в этой сфере.

Заказчиком судна выступает аргентинский оператор паромов Buquebus, планирующий использовать его для перевозок по реке Парана между Аргентиной и Уругваем. Судно рассчитано на 2100 пассажиров и 225 автомобилей. Зарядные порты установлены на обоих бортах судна. Возможна как быстрая зарядка в течение 30–40 минут, так и длительная во время ночной стоянки. Запаса аккумуляторов должно хватать на 90 минут хода, после чего потребуется подзарядка. В движение судно будут приводить восемь водомётов, питаемых электричеством

Батарея судна состоит из 5016 модулей общей массой около 250 тонн. Система поставлена и интегрирована компаниями Wartsila и Corvus Energy. Для Австралии этот проект стал крупнейшей экспортной сделкой за последние годы. Верфь спустила судно на воду в мае 2025 года. После зарядки всех его аккумуляторов судно начнёт ходовые испытания, которые стартуют до конца текущего года.

Глядя на интерьер аккумуляторной, невольно задаёшься мыслью: а что, так можно было? С технологической точки зрения, чем сложнее система и чем больше деталей в неё входит, тем она менее надёжна. Остаётся надеяться, что проект себя полностью оправдает — и это даст надежду на появление подобных экологически чистых судов в будущем.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Закон Ома подсказал путь для развития аккумуляторных систем хранения энергии — пора повышать напряжение
Провал Cybertruck не заставил Tesla отменить выпуск более компактного электрического пикапа
Судоходная компания впервые заказала танкеры с парусами-крыльями — каждый сэкономит по 3 тонны топлива в сутки
«Яндекс Такси» перейдёт на беспилотные авто с предсказателем направления движения
Автопроизводители начали готовиться к новому дефициту чипов, вызванному захватом Nexperia властями Нидерландов
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines
Теги: судно, электротранспорт
судно, электротранспорт
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.