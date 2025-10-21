Крупнейшее в мире полностью электрическое судно показало свои аккумуляторы на зарядке

Австралийская верфь Incat Tasmania начала процесс зарядки аккумуляторов самого большого в мире полностью электрического пассажирского парома-катамарана на литиевых батареях. Аккумуляторы расположены в четырёх изолированных отсеках и имеют общую массу 250 тонн. Сам по себе аккумуляторный отсек выглядит настолько футуристично, что его можно спутать с фермой по добыче биткоинов, что впечатляет само по себе.

Длина алюминиевого корпуса судна-катамарана проекта Hull 096 достигает 130 м при ширине 32 м. Под именем China Zorrilla (Чина Зоррилла — это псевдоним популярной в прошлом уругвайской актрисы) судно будет курсировать по реке между Уругваем и Аргентиной. Предполагалось, что в движение его будут приводить газотурбинные двигатели, но в итоге заказчик отказался от них в пользу полностью электрической схемы. Тем самым China Zorrilla станет крупнейшим в мире аккумуляторным паромом, с батареей ёмкостью 40 МВт·ч, что в четыре раза превзойдёт предыдущие проекты в этой сфере.

Заказчиком судна выступает аргентинский оператор паромов Buquebus, планирующий использовать его для перевозок по реке Парана между Аргентиной и Уругваем. Судно рассчитано на 2100 пассажиров и 225 автомобилей. Зарядные порты установлены на обоих бортах судна. Возможна как быстрая зарядка в течение 30–40 минут, так и длительная во время ночной стоянки. Запаса аккумуляторов должно хватать на 90 минут хода, после чего потребуется подзарядка. В движение судно будут приводить восемь водомётов, питаемых электричеством

Батарея судна состоит из 5016 модулей общей массой около 250 тонн. Система поставлена и интегрирована компаниями Wartsila и Corvus Energy. Для Австралии этот проект стал крупнейшей экспортной сделкой за последние годы. Верфь спустила судно на воду в мае 2025 года. После зарядки всех его аккумуляторов судно начнёт ходовые испытания, которые стартуют до конца текущего года.

Глядя на интерьер аккумуляторной, невольно задаёшься мыслью: а что, так можно было? С технологической точки зрения, чем сложнее система и чем больше деталей в неё входит, тем она менее надёжна. Остаётся надеяться, что проект себя полностью оправдает — и это даст надежду на появление подобных экологически чистых судов в будущем.