Сегодня 21 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... В США представили первого полицейского р...
реклама
Новости Hardware

В США представили первого полицейского робота-патрульного — он выглядит как автомобиль

Офис шерифа округа Майами-Дейд продемонстрировал первый в США беспилотный патрульный автомобиль. Его отличают размещённый на крыше дрон, сенсорные окна и основанные на искусственном интеллекте функции патрулирования, сообщает The Mirror.

Источник изображений: themirror.com

Источник изображений: themirror.com

Офис шерифа Майами-Дейд первым в США получил в распоряжение беспилотный патрульный автомобиль, получивший название Police Unmanned Ground Vehicle (PUG) — его построила некоммерческая организация Policing Lab, которая занимается разработкой таких транспортных средств уже не первый год. На практике он не заменит сотрудников ведомства, а будет помогать им во время мероприятий и чрезвычайных ситуаций. Патрульный автомобиль на основе Ford Explorer может самостоятельно останавливать другие машины и выписывать штрафы; здесь есть запускаемый с крыши БПЛА, тепловизор, камеры кругового обзора, считыватели номерных знаков, аудиодатчики и окна с сенсорными дисплеями.

PUG будет осуществлять патрулирование по заранее определённым маршрутам в жилых и деловых кварталах, выступая в качестве средства профилактики преступлений и выводя на экраны важную для населения информацию. Сотрудники офиса шерифа смогут вызывать беспилотную машину как вспомогательное средство на места совершения преступлений — PUG окажет поддержку, запустив дрон или активировав другие функции. В погонях он использоваться не будет, потому что с ограничением по скорости этот автомобиль не предназначен для движения по автомагистралям.

Policing Lab передала беспилотное транспортное средство офису шерифа в дар, и если будет налажено серийное производство таких машин, они будут обходиться в сумму от $150 000 до $200 000 за единицу. Решение о запуске серийного производства будет приниматься по итогам 12-месячной пилотной программы — координирование его работы поручено Бюро по связям с общественностью при офисе шерифа. В ходе пилотной программы будут оцениваться такие аспекты, как сокращение времени реагирования, повышение эффективности, безопасность сотрудников полиции и укрепление общественного доверия — у местных жителей соберут отзывы по работе новинки. Пока за рулём машины во время патрулирования будет находиться помощник шерифа, но в будущем PUG, возможно, станет полностью беспилотным.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Tesla возродила режим автопилота Mad Max — самый агрессивный и склонный к мелким превышениям скорости
Беспилотные такси Waymo преодолеют океан — в следующем году они выйдут на улицы Лондона
Из-за «неадекватного» автопилота Xiaomi отзовёт 116 887 электромобилей SU7
«Яндекс Такси» перейдёт на беспилотные авто с предсказателем направления движения
Автопроизводители начали готовиться к новому дефициту чипов, вызванному захватом Nexperia властями Нидерландов
Аудитория Meta✴ AI резко выросла благодаря «ИИ-тиктокам» Vibes — конкуренты зафиксировали спад активности
Теги: полиция, патруль, автопилот
полиция, патруль, автопилот
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.