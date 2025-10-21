В США представили первого полицейского робота-патрульного — он выглядит как автомобиль

Офис шерифа округа Майами-Дейд продемонстрировал первый в США беспилотный патрульный автомобиль. Его отличают размещённый на крыше дрон, сенсорные окна и основанные на искусственном интеллекте функции патрулирования, сообщает The Mirror.

Офис шерифа Майами-Дейд первым в США получил в распоряжение беспилотный патрульный автомобиль, получивший название Police Unmanned Ground Vehicle (PUG) — его построила некоммерческая организация Policing Lab, которая занимается разработкой таких транспортных средств уже не первый год. На практике он не заменит сотрудников ведомства, а будет помогать им во время мероприятий и чрезвычайных ситуаций. Патрульный автомобиль на основе Ford Explorer может самостоятельно останавливать другие машины и выписывать штрафы; здесь есть запускаемый с крыши БПЛА, тепловизор, камеры кругового обзора, считыватели номерных знаков, аудиодатчики и окна с сенсорными дисплеями.

PUG будет осуществлять патрулирование по заранее определённым маршрутам в жилых и деловых кварталах, выступая в качестве средства профилактики преступлений и выводя на экраны важную для населения информацию. Сотрудники офиса шерифа смогут вызывать беспилотную машину как вспомогательное средство на места совершения преступлений — PUG окажет поддержку, запустив дрон или активировав другие функции. В погонях он использоваться не будет, потому что с ограничением по скорости этот автомобиль не предназначен для движения по автомагистралям.

Policing Lab передала беспилотное транспортное средство офису шерифа в дар, и если будет налажено серийное производство таких машин, они будут обходиться в сумму от $150 000 до $200 000 за единицу. Решение о запуске серийного производства будет приниматься по итогам 12-месячной пилотной программы — координирование его работы поручено Бюро по связям с общественностью при офисе шерифа. В ходе пилотной программы будут оцениваться такие аспекты, как сокращение времени реагирования, повышение эффективности, безопасность сотрудников полиции и укрепление общественного доверия — у местных жителей соберут отзывы по работе новинки. Пока за рулём машины во время патрулирования будет находиться помощник шерифа, но в будущем PUG, возможно, станет полностью беспилотным.