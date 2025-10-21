Сегодня 21 октября 2025
Представлен смартфон Realme GT8 с 50-Мп камерой Ricoh и прошлогодним процессором

В Китае официально представлен флагманский смартфон Realme GT8 — базовая версия более мощного GT8 Pro. Устройство работает на базе мощного, хотя и прошлогоднего процессора, а также может похвастаться 50-мегапиксельной камерой Ricoh.

Источник изображений: realme.com

Источник изображений: realme.com

Realme GT8 оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite образца 2024 года, а не последним Elite Gen 5, как старшая версия GT8 Pro. Ещё одним отличием стал аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч, который поддерживает зарядку мощностью 100 Вт, а не 120, как старшая модель: до 100 % смартфон заряжается за 45 минут; беспроводная зарядка не поддерживается. 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей имеет разрешение 1440p, частоту обновления 144 Гц и яркость до 2000 кд/м² (пиковая — до 4000 кд/м²).

Основная камера Realme GT8 может похвастаться 50-мегапиксельным 1/1,56-дюймовым сенсором, объективом 22 мм и апертурой f/1.8 — в её доработке участвовала Ricoh. Камера поддерживает инновационные технологии цветопередачи и различные режимы съёмки, в том числе высококонтрастный чёрно-белый, монохромный и стандартный. Телескопический модуль имеет 50-мегапиксельное разрешение с более дальнобойным 80-мм объективом и апертурой f/2.8; также присутствует сверхширокоугольная камера на 8 мегапикселей.

В качестве операционной системы выступает Google Android 16 с интерфейсом Realme UI 7.0 и обновлённым приложением камеры в стиле Ricoh. Realme GT8 доступен в белом, зелёном и синем цветах: зелёный вариант имеет отделку с микротекстурой, остальные два — матовые.

Стоимость Realme GT8 начинается с отметки в 2899 юаней ($407) за версию с 12 и 256 Гбайт памяти, тогда как самая дорогая версия с 16 Гбайт и 1 Тбайт памяти обойдётся 4099 юаней ($575).

