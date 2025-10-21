Калифорния решила стать первым регионом мира с управляемым термоядерным синтезом в энергетике

В октябре в штате Калифорния принят законопроект SB80, согласно которому штат взял на себя смелое обязательство ускорить развитие искусственного термоядерного синтеза — того самого процесса, который протекает в Солнце и других звёздах, — и, тем самым, намерен возглавить американскую нацию в удовлетворении растущих энергетических потребностей страны. Ожидается, что этот закон и сопутствующее финансирование ускорят переход к устойчивой и неограниченной энергетике.

Термоядерный синтез обладает безграничным потенциалом для решения энергетических задач, что одновременно будет стимулировать экономический рост и создавать в будущем высококвалифицированные рабочие места.

Калифорния и ранее лидировала в стране по исследованиям и разработкам в области термоядерного синтеза, являясь родиной двух объектов мирового уровня: Национального термоядерного комплекса DIII-D в Сан-Диего, которым управляет General Atomics (GA) для Министерства энергетики США — это единственный в стране действующий термоядерный токамак для открытой научной работы, — и Национального комплекса лазерных термоядерных реакций (National Ignition Facility, NIF) в Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса при поддержке Национальной администрации по ядерной безопасности.

В частности, за последние годы на NIF поставлены эксперименты, которые впервые в мире смогли добиться положительной термоядерной реакции синтеза без учёта энергозатрат на инфраструктуру. Мишени для экспериментов создавала родная для штата компания General Atomics. Она же, к слову, изготовила самый большой в мире 1000-тонный электромагнит для токамака ИТЭР во Франции. Тем самым General Atomics наряду с ведущими университетами штата рассматривается как двигатель в сфере термоядерных разработок, способных выдвинуть Калифорнию вперёд в этой сфере не только на американском континенте, но также во все мире.

Закон SB80 будет способствовать инновациям, формируя специальный фонд и выделяя средства на смелые инициативы. Он должен обеспечить значительный импульс в краткосрочной перспективе, поэтому система стимулов предусмотрена только до 2028 года. Калифорния будет всегда «солнечной» — даже ночью и в ненастную погоду, — когда все цели термоядерной энергетики будут достигнуты. Ожидается, что первая действующая термоядерная электростанция в штате начнёт работу до 2040 года, чтобы уже десятилетие спустя Калифорния могла полностью обеспечивать себя экологически чистой энергией.