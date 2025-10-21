Сегодня 21 октября 2025
Новости Hardware

TeamGroup представила безбуферные SSD NV10000 с PCIe 5.0 — до 4 Тбайт и до 10 000 Мбайт/с

Компания TeamGroup представила серию твердотельных NVMe-накопителей NV10000 M.2 PCIe 5.0. В неё вошли модели ёмкостью 1, 2 и 4 Тбайт. Новинки не имеют кеш-памяти DRAM и обеспечивают скорость до 10 000 Мбайт/с.

Источник изображений: TeamGroup

Источник изображений: TeamGroup

Для моделей NV10000 M.2 PCIe 5.0 ёмкостью 1 и 2 Тбайт заявлена скорость последовательного чтения до 10 000 Мбайт/с. Скорость последовательной записи у версии на 1 Тбайт составляет до 8200 Мбайт/с, а у модели на 2 Тбайт — до 8500 Мбайт/с. У накопителя на 4 Тбайт скорость последовательного чтения достигает 9500 Мбайт/с, а записи — 8000 Мбайт/с. Заявленный ресурс SSD составляет 600 TBW (терабайт перезаписанной информации), 1200 TBW и 2400 TBW соответственно.

Скорость случайных операций чтения и записи у накопителей NV10000 M.2 PCIe 5.0 производитель не указывает. Все накопители для охлаждения компонентов оснащены тонкими графеновыми пластинами.

На представленные накопители предоставляется пятилетняя гарантия производителя. Стоимость NV10000 M.2 PCIe 5.0 компания не сообщила. Но исходя из характеристик представленных SSD, она не ожидается высокой.

Источник:

Теги: teamgroup, nvme, твердотельный накопитель, ssd, pci express 5.0
