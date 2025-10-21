Xiaomi представила проектор Redmi Projector 4 Pro с автоматической фокусировкой за $210

Компания Xiaomi выпустила новый проектор Redmi Projector 4 Pro. Эта модель отличается рядом улучшений, включая повышенную яркость и поддержку сглаживания движения MEMC. Кроме того, устройство оснащено встроенным датчиком расстояния для автоматической фокусировки и коррекции трапецеидальных искажений.

Проектор Redmi Projector 4 Pro формирует изображение с разрешением 1080p и контрастностью 1000:1 при диагонали от 45 до 120 дюймов с проекционным отношением 1,25:1. Xiaomi сообщает о повышении яркости до 600 CVIA-люмен вместо 470 CVIA-люмен у предыдущей модели Redmi Projector 3 Pro. К сожалению, компания не предоставила данных о яркости, измеренной в соответствии с требованиями международных стандартов, таких как ANSI или ISO.

Redmi Projector 4 Pro оснащён лазерным датчиком ToF (Time-of-Flight) для измерения расстояния до экрана, который обеспечивает работу интеллектуальных функций улучшения изображения — автоматическую фокусировку и автоматическую коррекцию трапецеидальных искажений.

Ещё одним нововведением стала функция сглаживания движения MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation), которая анализирует два последовательных кадра, определяет движение объектов между ними и создаёт промежуточные кадры, заполняющие пробелы между исходными. Это позволяет получить более плавное и чёткое изображение даже при быстром движении.

Мощность стереофонической звуковой подсистемы была увеличена до 8 Вт по сравнению с 6 Вт у предыдущей модели. Проектор оснащён портами HDMI ARC, USB 2.0 и аудиоразъёмом 3,5 мм, а также поддерживает беспроводные интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth 5.1. Redmi Projector 4 Pro совместим с Xiaomi HyperOS Connect, что позволяет управлять устройством через приложение Xiaomi или с помощью голосовых команд. Габариты проектора составляют 226,0 × 210,8 × 155,2 мм.

В Китае Xiaomi Redmi Projector 4 Pro продаётся по цене 1499 юаней (около $210 или 17 150 ₽). Компания пока не объявила о планах вывода этой модели на другие рынки.