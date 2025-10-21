Сегодня 21 октября 2025
Asus анонсировала лимитированную TUF Gaming Radeon RX 9070 XT Call of Duty: Black Ops 7 Special Edition

Компания Asus в коллаборации с AMD и франшизой Call of Duty представила специальную версию видеокарты TUF Gaming Radeon RX 9070 XT с оформлением по мотивам готовящейся к выходу игры Call of Duty: Black Ops 7. Производитель отмечает, что карта будет выпущена ограниченным тиражом и доступна только у некоторых ретейлеров по всему миру.

Источник изображений: Asus

Источник изображений: Asus

Видеокарта украшена логотипом Call of Duty: Black Ops 7 с оранжевыми акцентами в фирменном стиле Black Ops. В комплект поставки TUF Gaming Radeon RX 9070 XT Call of Duty: Black Ops 7 Special Edition будет входить код для активации цифровой копии стандартной версии шутера.

Производитель выделяет у видеокарты эффективную систему охлаждения с тремя 11-лопастными вентиляторами, которые могут полностью останавливаться при отсутствии нагрузки, а также наличие двойной системы BIOS с тихим и производительным режимами работы. Asus отмечает использование в составе системы охлаждения термопрокладки с фазовым переходом для GPU.

В комплект поставки видеокарты входят подставка и отвёртка. Стоимость TUF Gaming Radeon RX 9070 XT Call of Duty: Black Ops 7 Special Edition и дату её поступления в продажу Asus не сообщила. Производитель добавил, что по всему миру будет выпущено всего 1000 таких видеокарт.

Источник:

Теги: asus, radeon rx 9070 xt, видеокарта, call of duty: black ops 7
