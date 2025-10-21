Вышли обзоры MacBook Pro — Apple M5 сделал ноутбук быстрее, но разницу с M4 заметить сложно

Первые обзоры поступившего на этой неделе в продажу MacBook Pro на базе чипа Apple M5 подтверждают, что обновление носит скорее эволюционный, чем революционный характер. Основные улучшения коснулись производительности процессора и графики, особенно в задачах с использованием искусственного интеллекта, но владельцы моделей с M4 вряд ли заметят существенную разницу. Ресурс 9to5Mac представил мнения известных обзорщиков, на основании которых можно сделать важные выводы.

Как отмечает Джейсон Снелл (Jason Snell) из издания Six Colors, производительные ядра CPU получили улучшения, а графический процессор был полностью переработан: в нём появились нейронные ускорители, более быстрые шейдерные ядра и поддержка трассировки лучей нового поколения. Пропускная способность памяти увеличена, а скорость чтения и записи на диск удвоилась. По его данным, однопоточная производительность M5 на 9 % выше, чем у M4, а в многопоточных задачах M5 MacBook Pro опережает M4 MacBook Air на 19 %. В графических тестах разница достигает 37 % при одинаковом числе GPU-ядер.

Антонио Бенедетто (Antonio G. Di Benedetto) из The Verge подчёркивает, что наибольший прирост производительности проявляется в специализированных ИИ-задачах благодаря новым нейронным ускорителям в 10 GPU-ядрах. По оценкам Apple, в таких сценариях M5 работает в 3,5 раза быстрее M4, например, при использовании ИИ-апскейлера в Topaz Video или функции Enhance Speech в Adobe Premiere Pro.

Одновременно Эндрю Каннингем (Andrew Cunningham) из Ars Technica сообщает, что повышение производительности сопровождается ростом энергопотребления. В тесте кодирования видео через Handbrake чип M5 в среднем потреблял 28 Вт, тогда как M4 около 17 Вт. Хотя точность таких измерений может зависеть от особенностей отчётов операционной системы, это может указывать на более агрессивное повышение тактовых частот в новом поколении.

Тони Поланко (Tony Polanco) из Tom’s Guide резюмировал, что владельцам MacBook Pro с M4 нет смысла обновляться, тогда как пользователи более старых моделей, включая устройства на базе Intel, получат значительный прирост производительности и энергоэффективности. Несмотря на ожидаемое появление более мощных версий M5 Pro и M5 Max, базовая модель M5 уже сейчас остаётся одним из лучших ноутбуков в своём классе.

Хотя Apple заявляет о времени автономной работы на уровне «до 24 часов», по итогам обзоров в отдельных сценариях M5 может разряжать батарею быстрее, чем M4.