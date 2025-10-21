Сегодня 21 октября 2025
Вышли обзоры MacBook Pro — Apple M5 сделал ноутбук быстрее, но разницу с M4 заметить сложно

Первые обзоры поступившего на этой неделе в продажу MacBook Pro на базе чипа Apple M5 подтверждают, что обновление носит скорее эволюционный, чем революционный характер. Основные улучшения коснулись производительности процессора и графики, особенно в задачах с использованием искусственного интеллекта, но владельцы моделей с M4 вряд ли заметят существенную разницу. Ресурс 9to5Mac представил мнения известных обзорщиков, на основании которых можно сделать важные выводы.

Источник изображений: Apple, 9to5mac.com

Как отмечает Джейсон Снелл (Jason Snell) из издания Six Colors, производительные ядра CPU получили улучшения, а графический процессор был полностью переработан: в нём появились нейронные ускорители, более быстрые шейдерные ядра и поддержка трассировки лучей нового поколения. Пропускная способность памяти увеличена, а скорость чтения и записи на диск удвоилась. По его данным, однопоточная производительность M5 на 9 % выше, чем у M4, а в многопоточных задачах M5 MacBook Pro опережает M4 MacBook Air на 19 %. В графических тестах разница достигает 37 % при одинаковом числе GPU-ядер.

Антонио Бенедетто (Antonio G. Di Benedetto) из The Verge подчёркивает, что наибольший прирост производительности проявляется в специализированных ИИ-задачах благодаря новым нейронным ускорителям в 10 GPU-ядрах. По оценкам Apple, в таких сценариях M5 работает в 3,5 раза быстрее M4, например, при использовании ИИ-апскейлера в Topaz Video или функции Enhance Speech в Adobe Premiere Pro.

Одновременно Эндрю Каннингем (Andrew Cunningham) из Ars Technica сообщает, что повышение производительности сопровождается ростом энергопотребления. В тесте кодирования видео через Handbrake чип M5 в среднем потреблял 28 Вт, тогда как M4 около 17 Вт. Хотя точность таких измерений может зависеть от особенностей отчётов операционной системы, это может указывать на более агрессивное повышение тактовых частот в новом поколении.

Тони Поланко (Tony Polanco) из Tom’s Guide резюмировал, что владельцам MacBook Pro с M4 нет смысла обновляться, тогда как пользователи более старых моделей, включая устройства на базе Intel, получат значительный прирост производительности и энергоэффективности. Несмотря на ожидаемое появление более мощных версий M5 Pro и M5 Max, базовая модель M5 уже сейчас остаётся одним из лучших ноутбуков в своём классе.

Хотя Apple заявляет о времени автономной работы на уровне «до 24 часов», по итогам обзоров в отдельных сценариях M5 может разряжать батарею быстрее, чем M4.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: apple, macbook pro, ноутбуки
