YouTube объявил войну ИИ-диспфейкам, запустив функцию «Определение сходства»

Видеоплатформа YouTube объявила о полноценном запуске функции «Определение сходства». Она поможет авторам контента находить на YouTube видео с изображениями их лица или голоса, созданными с помощью искусственного интеллекта, управлять такими видео и отправлять запросы на их удаление. Подключение функции осуществляется в рамках партнёрской программы YouTube.

В разговоре с TechCrunch представитель YouTube сообщил, что развёртывание функции «Определение сходства» началось, добавив, что авторы контента получили электронные письма с соответствующим уведомлением сегодня утром.

Функция идентифицирует контент, в котором используется сходный образ оригинальных авторов (голос, лицо), будь то для рекламы продуктов и услуг, на поддержку которых они не давали согласия, или для распространения дезинформации. В качестве примера приводится случай компании Elecrow, которая с помощью ИИ имитировала голос YouTube-блогера Джеффа Гирлинга (Jeff Geerling) для продвижения своих продуктов.

На своём канале Creator Insider платформа опубликовала инструкции о том, как авторы могут использовать новую функцию. Чтобы начать процесс регистрации, создателям контента необходимо перейти на вкладку «Определение сходства», дать согласие на обработку данных и отсканировать QR-код на экране смартфона, который перенаправит их на веб-страницу для подтверждения личности. Для этого требуется предъявить удостоверение личности с фотографией и снять короткое видео-селфи.

После того как YouTube предоставит доступ к инструменту, создатели смогут просматривать все обнаруженные видео с их образами и отправлять запросы на их удаление в соответствии с политикой конфиденциальности YouTube, а также подавать запросы о нарушении авторских прав. Также доступна возможность архивировать видео. Авторы могут в любое время отказаться от использования этой функции — в этом случае YouTube прекратит поиск видео через 24 часа.

Функция «Определение сходства» находилась в пилотном режиме с начала этого года. В прошлом году видеохостинг впервые объявил о партнёрстве с американским агентством талантов Creative Artists Agency (CAA), чтобы помочь знаменитостям, спортсменам и авторам контента определять на платформе материалы, в которых используются их образы, сгенерированные искусственным интеллектом.

В апреле YouTube выразил поддержку законопроекту под названием «Закон о запрете дипфейков», направленному на решение проблемы создаваемых искусственным интеллектом копий, имитирующих изображение или голос человека с целью обмана других и распространения вредоносного контента.