Samsung внезапно приостановила обновление некоторых смартфонов Galaxy до One UI 8

Развёртывание новой оболочки One UI 8 от Samsung, похоже, столкнулось с серьёзной проблемой, пишет Android Authority со ссылкой на SammyGuru. Компания внезапно приостановила выпуск этого обновления для нескольких устройств, что может указывать на непредвиденные ошибки в новом ПО. Последними среди затронутых моделей оказалась серия смартфонов Galaxy S23.

Оболочка One UI 8, основанная на Android 16, обеспечивает улучшенный пользовательский интерфейс для смартфонов и планшетов Galaxy. Она предлагает более элегантный и интуитивно понятный дизайн с обновлёнными иконками, плавной анимацией и усовершенствованным общесистемным тёмным режимом. Ключевые изменения включают улучшенную многозадачность, больше интеллектуальных функций на базе ИИ и лучшую интеграцию с экосистемой Samsung, включая SmartThings, Galaxy Watch и Galaxy Buds.

Samsung начала выпуск стабильной версии One UI 8 в середине сентября и уже обновила более 60 моделей устройств Galaxy. Сначала всё шло гладко. Однако, похоже, компания обнаружила серьёзные ошибки в стабильных сборках ПО для некоторых устройств. По данным SammyGuru, Samsung приостановила распространение обновления для смартфонов Galaxy S24, Galaxy M53 и Galaxy S23. Для моделей Galaxy S22 выпуск обновления частично возобновлён в отдельных регионах, а для Galaxy Z Fold SE установка новой оболочки снова доступна во всех странах, где продаётся устройство. Таким образом, пользователи Galaxy S24, S23 и M53, которые ещё не обновились до One UI 8, не увидят уведомления об OTA-обновлении, пока Samsung не возобновит его распространение.

Samsung не объяснила причины приостановки выпуска One UI 8. Портал Android Authority напомнил, что весной прошлого года компания также временно остановила распространение One UI 7 через неделю после его запуска. Обычно Samsung оперативно решает подобные проблемы — зачастую в течение нескольких дней, добавляет SammyGuru.