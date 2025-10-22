Хакерская атака на Jaguar Land Rover стоила экономике Великобритании $2,55 млрд

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover в августе этого года подвергся хакерской атаке, которая парализовала выпуск автомобилей. По некоторым оценкам, данный инцидент стоил британской экономике около $2,55 млрд и затронул деятельность более чем 5000 организаций Соединённого Королевства.

Об этом говорится в отчёте Cyber Monitoring Centre, на который ссылается агентство Reuters. Указанная сумма, соответствующая 1,9 млрд фунтов стерлингов, является минимальной оценкой возможного ущерба. Фактические потери британской экономики могут оказаться выше, если выяснится, что восстановление объёмов производства до уровня, соответствующего периоду до атаки, потребует больших затрат времени, чем ожидалось.

По данным CMC, данный инцидент рискует нанести британской экономике самый крупный ущерб в истории, во многом из-за негативного влияния на способность производителя выпускать продукцию, а также воздействия на подрядчиков и партнёров компании Jaguar Land Rover. Она начала восстанавливать производство в этом месяце после почти шести недель простоя. Этот автопроизводитель располагает тремя автосборочными предприятиями на территории Великобритании, которые сообща способны выдавать по 1000 машин в день.

Атака на Jaguar Land Rover оказалась не единственной среди подобных инцидентов в Великобритании в этом году. В апреле торговая сеть Marks & Spencer лишилась возможности эксплуатировать свои онлайн-сервисы в обычном режиме на два месяца, в результате чего потеряла около $400 млн. Потери Jaguar Land Rover оценивались в 50 млн фунтов стерлингов за каждую неделю простоя, в конце сентября компания получила от властей страны кредитную линию на 1,5 млрд фунтов стерлингов для расчётов со своими поставщиками. Эксперты CMC оценили инцидент с компанией в три балла по пятибалльной шкале.