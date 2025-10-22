Олдскульный нуарный шутер Mouse: P.I. For Hire не выйдет в 2025 году, но есть и хорошая новость

Заряженный джазом нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire («Частный детектив Маус») от издателя PlaySide Publishing и разработчиков из польской студии Fumi Games готовился к премьере в 2025 году, но что-то пошло не так.

PlaySide Publishing и Fumi Games в официальном микроблоге игры сообщили, что релиз Mouse: P.I. For Hire теперь запланирован на начало 2026 года. Боевик создаётся для PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch.

Компании отметили, что наивысшим приоритетом для них является выпуск «наилучшей возможной» игры, и появившееся благодаря переносу дополнительное время на разработку поможет команде достичь этой цели.

Впрочем, следующей демонстрации Mouse: P.I. For Hire долго ждать не придётся. Игра появится на предстоящей презентации Galaxies Autumn Showcase (стартует 23 октября в 21:00 по Москве) вместе с анонсом даты выхода.

Игрокам Mouse: P.I. For Hire достанется роль частного детектива Джека Пеппера (Jack Pepper) в исполнении Троя Бейкера (Troy Baker). Герою предстоит пробить себе путь через продажный город мошенников и бандитов Маусберг.

По сюжету Mouse: P.I. For Hire «обычная история о попавшей в беду красотке» оборачивается для Пеппера запутанной сетью «интриг, убийств, продажных политиков и самых неожиданных врагов».

Обещают вдохновлённый классическими работами Disney эпохи 30-х годов мир мультяшной анимации, систему усилений, прокачку умений и экипировки, джазовый саундтрек в стиле ретро и текстовый перевод на русский язык.