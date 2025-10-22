Samsung выпустит смарт-очки на Android XR совместно с модными брендами классических очков

Наряду с презентацией гарнитуры Galaxy XR компания Samsung также объявила о подготовке к выходу умных очков на базе Android XR, работающих с различными воплощениями дополненной реальности.

Сообщается, что новое устройство будет органично вписываться в экосистему Android XR, сочетая передовые возможности расширенной реальности со стилем, комфортом и практичностью и предлагая пользователям возможности для исследований, работы и развлечений.

Напомним, что компания Google сообщила на конференции I/O 2025 о сотрудничестве с популярными брендами очков Gentle Monster и Warby Parker «для создания стильных очков». Теперь это партнёрство распространяется и на Samsung.

«В сотрудничестве с Google Samsung работает с новаторским лайфстайл-брендом Warby Parker, известным своим использованием технологий для создания прекрасных очков и обеспечения исключительного пользовательского опыта», — сообщила южнокорейская компания. Также ею было объявлено о сотрудничестве с Gentle Monster, с целью создания «стильных и модных очков, сочетающих в себе передовые технологии искусственного интеллекта, культурное влияние и лидерство в дизайне».

В конце мероприятия Samsung показала тизерный видеоролик с демонстрацией будущих умных очков, включая модели без дисплея. Как полагает ресурс 9to5google.com, Samsung начнёт с выпуска очков без дисплея, оснащённых динамиками, микрофонами и камерой. Ранее Google сообщила, что для очков без «встроенного в линзу дисплея» её платформа предлагает функции перевода, навигации, обмена сообщениями и другие интеллектуальные возможности.