Криминальный боевик Scarface: The World is Yours по мотивам фильма «Лицо со шрамом» спустя 19 лет после релиза получил новую жизнь на ПК

Разработанный студией Radical Entertainment криминальный экшен Scarface: The World is Yours по мотивам легендарного кинобоевика «Лицо со шрамом» спустя 19 лет после релиза неожиданно получил новую жизнь на ПК.

Базирующийся в Гонконге издатель EC Digital Entertainment объявил, что планирует перевыпустить Scarface: The World is Yours в Steam и Epic Games Store, однако премьера случилась раньше времени.

Из-за технической ошибки с закулисными настройками Scarface: The World is Yours уже вышла в EGS ($30 / 899 рублей). На фоне спонтанного релиза EC Digital Entertainment обещает ускорить выпуск игры в Steam.

На официальном запуске Scarface: The World is Yours будет включать бесплатное дополнение с графическими улучшениями. Усовершенствования были достигнуты с помощью «ИИ-методов» и при желании могут быть отключены.

По сюжету игры, в отличие от фильма, Тони Монтана не погибает во время нападения на его особняк наёмников Алехандро Сосы, а залегает на дно, залечивает раны и начинает возвращать себе былую славу.

Scarface: The World is Yours дебютировала в октябре 2006 года на PC, PS2 и Xbox, а следующим летом добралась до Nintendo Wii. Игра заслужила 71−76 % на Metacritic и за семь месяцев продалась в количестве 2 млн копий.

Для Scarface: The World is Yours планировался сиквел (он бы назывался Scarface: Empire), однако игру отменили после того, как в 2008 году вместе с покупкой Radical Entertainment права на франшизу достались Activision.