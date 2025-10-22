Сегодня 22 октября 2025
Китайцы встроили ЦОД в основание морского ветряка — получилось эффективно и экономично

В Китае завершено строительство первого в мире подводного центра обработки данных, работающего на энергии ветра. Пикантность ситуации в том, что ЦОД расположен в основании питающей его ветряной турбины и находится ниже уровня моря, что обеспечивает ему условно бесплатное охлаждение — колоссальную проблему всех современных дата-центров. Успех опытного проекта может привести к массовому «затоплению» множества ЦОД в Китае.

Источник изображения: Shanghai Hailanyun Technology

Источник изображения: Shanghai Hailanyun Technology

Пилотный проект реализован компанией Shanghai Hailanyun Technology у побережья зоны свободной торговли Особого района Китая Линган (Шанхай). Стоимость проекта составляет около 1,6 млрд юаней ($226 млн) и знаменует собой смелый шаг в создании устойчивой и высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры. Подобная комбинация вычислительных и генерирующих мощностей обеспечивает объекту более 95 % необходимой для работы энергии, экономит на расходах на охлаждение и не занимает дефицитной земли. В совокупности это позволяет отказаться от пресной воды в системе охлаждения ЦОД и ведёт примерно к 22,8 % сокращению энергопотребления объекта.

Крупные наземные дата-центры способны каждый день расходовать на охлаждение объём пресной воды, достаточный для удовлетворения нужд городка на 50 тыс. жителей. К тому же на охлаждение может уходить до 50 % и более энергопотребления ЦОД. Проект с морским ЦОД с питанием от ветряка обещает сократить энергобюджет на охлаждение до 10 % и менее. Заявленный показатель эффективности энергопотребления (PUE) для него должен быть не выше 1,15, тогда как для всех новых и модернизированных ЦОД в Китае PUE не должен превышать 1,25.

Ожидается, что «ЦОД в ветряке» будет поддерживать широкий спектр передовых приложений для цифровой экономики и вычислений, а не просто служить хранилищем данных. Согласно официальным источникам, объект будет обеспечивать рабочие нагрузки, связанные с искусственным интеллектом и обучением высокопроизводительных моделей, обеспечивать вычислительную инфраструктуру для сетей 5G, промышленного интернета вещей (IoT) и электронной коммерции, а также станет частью региональной магистрали для международных каналов передачи данных. По сути, этот ЦОД будет функционировать как экологичный, высокопроизводительный подводный вычислительный кластер.

Стоит отметить, что этот проект является лишь первым этапом грандиозного подводного строительства. На втором этапе этот демонстрационный объект мощностью 2,3 МВт будет расширен до 24 МВт, хотя сроки его запуска пока не объявлены и будут зависеть от результатов испытаний.

Добавим, что ранее в этом месяце в Китае начал работать первый в мире коммерческий подводный ЦОД. Первой в море ЦОД опустила компания Microsoft — это произошло около семи лет назад, но китайцы стали лидерами по выведению этой услуги на рынок. Если подводный ЦОД в основании морской ветряной турбины хорошо покажет себя на практике, то за пилотным проектом последуют коммерческие. Впрочем, разработчики проекта подчёркивают, что остаётся множество нерешённых проблем — от коррозии до обслуживания подводных центров — и перевод проекта на коммерческие рельсы может задержаться.

Источник:

Теги: цод, ветроэнергетика, ветряк
