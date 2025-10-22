SanDisk выпустила 8-Тбайт версию лучшего геймерского SSD WD_Black SN8100 за $1000

Компания SanDisk расширила ассортимент серии флагманских твердотельных накопителей WD_Black SN8100 PCIe 5.0 новой моделью ёмкостью 8 Тбайт. Она доступна как без радиатора охлаждения, так и с ним. В серию также входят модели SSD на 1, 2 и 4 Тбайт. Модель на 2 Тбайт ранее наша лаборатория назвала лучшим геймерским SSD текущего года.

Для WD_Black SN8100 объёмом 8 Тбайт производитель заявляет скорость последовательного чтения до 14 900 Мбайт/с и скорость последовательной записи до 13 200 Мбайт/с. Производительность в операциях случайного чтения и записи составляет до 2,2 млн и 2,4 млн IOPS соответственно.

В составе накопителя используется 218-слойная флеш-память TLC 3D NAND с технологией CBA (CMOS direct Bonded to Array), которая, как утверждается, существенно повышает энергоэффективность, производительность и плотность хранения данных по сравнению с решениями предыдущего поколения.

Заявленный ресурс WD_Black SN8100 объёмом 8 Тбайт составляет 4800 TBW (терабайт перезаписанной информации). Это означает, что вы можете полностью перезаписать данный SSD 600 раз. Для накопителя потребительского класса это огромное количество полных перезаписей.

Новинка уже появилась в официальном онлайн-магазине производителя. Модель WD_Black SN8100 объёмом 8 Тбайт без радиатора охлаждения оценивается в $999,99, а версия с алюминиевым радиатором охлаждения — в $1049,99.