Сегодня 22 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Смартфоны Realme 15, 15 Pro и 15T поступ...
реклама
Новости Hardware

Смартфоны Realme 15, 15 Pro и 15T поступили в продажу в России — от 22 000 до 45 000 рублей

Realme объявила о старте продаж в России серии смартфонов Realme 15, включающей модели Realme 15 Pro, Realme 15 5G и Realme 15T. Новинки отличаются передовыми камерами с поддержкой ИИ, а также высокой производительностью и автономностью. Все модели серии имеют уровень пыле- и влагозащиты по стандарту IP69.

Источник изображений: Realme

Источник изображений: Realme

Смартфон Realme 15 Pro оснащён основной 50-мегапиксельной камерой с сенсором Sony IMX896 размером 1/1,56 дюйма с поддержкой оптической стабилизации (OIS) и эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 24 мм. Её дополняют сверхширокоугольная и фронтальная камеры с таким же разрешением. Все три камеры поддерживают запись 4K-видео с частотой 60 кадров/с.

У модели Realme 15 5G в основной камере используется 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX882 размером 1/1,95 дюйма с OIS. Разрешение фронтальной камеры — 50 мегапикселей. Младшая модель Realme 15T также получила основную и фронтальную камеры с разрешением 50 мегапикселей — впервые в этом ценовом сегменте. Фронтальная и основная камеры Realme 15 5G и 15T поддерживают видеосъёмку с разрешением 4K.

Как сообщает компания, в новой серии Realme 15 дебютирует AI Edit Genie — ИИ-инструмент редактирования изображений с помощью голоса, используя который можно добавлять и удалять на фото объекты, менять фон или время года. Также в серии Realme 15 впервые в отрасли представлена функция «Вдохновение с ИИ», основанная на алгоритме, который проанализирует кадр, распознает недостатки и предложит отредактированный вариант. Она точно настраивает яркость, уменьшает зернистость, улучшает экспозицию, корректирует оттенки кожи и автоматически устраняет блики. В сочетании с технологиями AI MagicGlow 2.0, «AI Пейзаж», «AI Удаление бликов» и «AI Захват движения» новая функция позволит получать снимки высокого качества. А режим «AI Party Mode» обеспечит качественные снимки в условиях вечеринки — при низком освещении, в движении или под лучами стробоскопа.

Все три модели оснащены производительными чипами: смартфон 15 Pro получил 4-нм Snapdragon 7 Gen 4, модель 15 5G построена на 4-нм Dimensity 7300+ 5G. Для отвода тепла у обоих устройств предусмотрена система охлаждения с испарительной камерой площадью 7000 мм² — самой большой в среднем ценовом сегменте. У смартфона 15T — процессор MediaTek D6400 MAX, выпускаемый по 6-нм техпроцессу. Все модели серии получили аккумуляторы ёмкостью 7000 мА·ч. У модели 15 Pro и 15 5G — с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, у 15T — мощностью 60 Вт.

Как заявила компания, Realme 15 Pro с корпусом толщиной 7,66 мм является самым тонким смартфоном с аккумулятором 7000 мА·ч не только в своем сегменте, но и в целом в отрасли. Он также оснащён изогнутым с четырёх сторон AMOLED дисплеем диагональю 6,8 дюйма, разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 6500 кд/м2.

Цена Realme 15 Pro с 12+512 Гбайт памяти составляет 44 999 рублей, стоимость версии с 8+256 — 39 999 рублей.

Цена Realme 15 5G с 12+512 Гбайт памяти — 36 999 рублей, стоимость Realme 15 5G с 12+256 Гбайт памяти — 33 999 рублей. Базовая версия Realme 15 5G с 8+256 Гбайт памяти обойдётся в 31 999 рублей.

Цена модели Realme 15T с 12+256 памяти составляет от 26 999 руб., версии с 8+256 Гбайт памяти — 23 999 руб., версии с 8+128 Гбайт памяти — 21 999 руб.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Представлен флагман Realme GT 8 Pro с модульной камерой Ricoh и чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 за $562
Представлен смартфон Realme GT8 с 50-Мп камерой Ricoh и прошлогодним процессором
Смартфон Realme GT 8 Pro получит фотографические функции, как у камер Ricoh GR
Apple урезала производство iPhone Air из-за слабого спроса, но увеличит выпуск iPhone 17 и 17 Pro
Galaxy S26 может оказаться быстрее iPhone 17 Pro и любого Android-флагмана на Snapdragon 8 Elite Gen 5
Google собирается обкатывать новые смартфоны Pixel до анонса на группе энтузиастов
Теги: realme, смартфон, россия
realme, смартфон, россия
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.