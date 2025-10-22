Realme объявила о старте продаж в России серии смартфонов Realme 15, включающей модели Realme 15 Pro, Realme 15 5G и Realme 15T. Новинки отличаются передовыми камерами с поддержкой ИИ, а также высокой производительностью и автономностью. Все модели серии имеют уровень пыле- и влагозащиты по стандарту IP69.

Смартфон Realme 15 Pro оснащён основной 50-мегапиксельной камерой с сенсором Sony IMX896 размером 1/1,56 дюйма с поддержкой оптической стабилизации (OIS) и эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 24 мм. Её дополняют сверхширокоугольная и фронтальная камеры с таким же разрешением. Все три камеры поддерживают запись 4K-видео с частотой 60 кадров/с.

У модели Realme 15 5G в основной камере используется 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX882 размером 1/1,95 дюйма с OIS. Разрешение фронтальной камеры — 50 мегапикселей. Младшая модель Realme 15T также получила основную и фронтальную камеры с разрешением 50 мегапикселей — впервые в этом ценовом сегменте. Фронтальная и основная камеры Realme 15 5G и 15T поддерживают видеосъёмку с разрешением 4K.

Как сообщает компания, в новой серии Realme 15 дебютирует AI Edit Genie — ИИ-инструмент редактирования изображений с помощью голоса, используя который можно добавлять и удалять на фото объекты, менять фон или время года. Также в серии Realme 15 впервые в отрасли представлена функция «Вдохновение с ИИ», основанная на алгоритме, который проанализирует кадр, распознает недостатки и предложит отредактированный вариант. Она точно настраивает яркость, уменьшает зернистость, улучшает экспозицию, корректирует оттенки кожи и автоматически устраняет блики. В сочетании с технологиями AI MagicGlow 2.0, «AI Пейзаж», «AI Удаление бликов» и «AI Захват движения» новая функция позволит получать снимки высокого качества. А режим «AI Party Mode» обеспечит качественные снимки в условиях вечеринки — при низком освещении, в движении или под лучами стробоскопа.

Все три модели оснащены производительными чипами: смартфон 15 Pro получил 4-нм Snapdragon 7 Gen 4, модель 15 5G построена на 4-нм Dimensity 7300+ 5G. Для отвода тепла у обоих устройств предусмотрена система охлаждения с испарительной камерой площадью 7000 мм² — самой большой в среднем ценовом сегменте. У смартфона 15T — процессор MediaTek D6400 MAX, выпускаемый по 6-нм техпроцессу. Все модели серии получили аккумуляторы ёмкостью 7000 мА·ч. У модели 15 Pro и 15 5G — с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, у 15T — мощностью 60 Вт.

Как заявила компания, Realme 15 Pro с корпусом толщиной 7,66 мм является самым тонким смартфоном с аккумулятором 7000 мА·ч не только в своем сегменте, но и в целом в отрасли. Он также оснащён изогнутым с четырёх сторон AMOLED дисплеем диагональю 6,8 дюйма, разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 6500 кд/м2.

Цена Realme 15 Pro с 12+512 Гбайт памяти составляет 44 999 рублей, стоимость версии с 8+256 — 39 999 рублей.

Цена Realme 15 5G с 12+512 Гбайт памяти — 36 999 рублей, стоимость Realme 15 5G с 12+256 Гбайт памяти — 33 999 рублей. Базовая версия Realme 15 5G с 8+256 Гбайт памяти обойдётся в 31 999 рублей.

Цена модели Realme 15T с 12+256 памяти составляет от 26 999 руб., версии с 8+256 Гбайт памяти — 23 999 руб., версии с 8+128 Гбайт памяти — 21 999 руб.