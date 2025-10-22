Активность архива интернета Wayback Machine резко рухнула в этом году, но скоро всё придёт в норму

Служба Wayback Machine проекта Internet Archive, занимающаяся созданием и хранением копий интернет-страниц, сейчас переживает своего рода спад — за последний год число создаваемых копий резко сократилось, обнаружили в Niemen Lab.

С 1 января по 15 мая 2025 года сервис Wayback Machine сохранил 1,2 млн страниц со 100 крупных новостных сайтов, а с 17 мая по 1 октября текущего года с тех же 100 сайтов были сохранены всего 148 628 копий страниц, что соответствует сокращению на 87 %. Причиной тому стал «сбой у ряда отдельных проектов архивирования, из-за которого было создано меньше архивов для некоторых сайтов», сообщил директор сервиса Wayback Machine Марк Грэм (Mark Graham). Он добавил, что некоторые сохранённые после 16 мая материалы пока не появились на сайте, «поскольку ещё не созданы соответствующие индексы».

В подробности господин Грэм предпочёл не вдаваться, ограничившись упоминанием «различных операционных причин», связанных с «распределением ресурсов». Но причина сбоя, по его словам уже устранена, и скоро сайт продолжит работать в прежнем режиме. За последние несколько лет у проекта Internet Archive возникали проблемы и юридического характера: некоммерческая организация проиграла апелляцию в судебном разбирательстве, связанном с оцифровкой книг; а звукозаписывающие компании потребовали у неё $700 млн за проект, в рамках которого в открытый доступ выкладывались оцифровки старых виниловых пластинок.