Сегодня 22 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Стив Возняк, «крёстных отцов ИИ» и ещё б...
реклама
Новости Hardware

Стив Возняк, «крёстных отцов ИИ» и ещё больше 1000 деятелей выступили против создания сверхразумного ИИ

Ведущие технологические компании стремятся создать сверхразумный ИИ, невзирая на последствия создания чего-то гораздо более умного, чем люди. На фоне этого сотни публичных деятелей из мира технологий, политики, СМИ, образования, религии и даже королевской семьи подписали открытое письмо с призывом запретить разработку сверхразума до тех пор, пока не будут выполнены определённые условия.

Источник изображения: TechSpot

Источник изображения: TechSpot

Среди более 1000 подписавших — два «крёстных отца ИИ» — Джеффри Хинтон (Geoffrey Hinton) и Йошуа Бенджио (Yoshua Bengio). В списке также присутствуют соучредитель Apple Стив Возняк (Steve Wozniak) и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон (Richard Branson).

Письмо также подписали бывший главный стратег президента США Дональда Трампа (Donald Trump) Стив Бэннон (Steve Bannon), бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов Майк Маллен (Mike Mullen), американский консерватор Гленн Бек (Glenn Beck), актёр Джозеф Гордон-Левитт (Joseph Gordon-Levitt) и музыканты Will.I.am и Grimes. Даже принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, решительно поддерживают эту тему.

В письме содержится призыв запретить разработку сверхразумного ИИ до тех пор, пока не будет достигнут широкий научный консенсус о том, что это будет безопасно и контролируемо, а также не будет получена мощная общественная поддержка.

В заявлении, подготовленном группой по безопасности ИИ Future of Life Institute (FLI), признаётся, что инструменты ИИ могут обеспечить беспрецедентный прогресс в области здоровья и качества жизни. Однако цель компаний, как утверждают авторы открытого письма, — создать в ближайшее десятилетие сверхразум, способный значительно превзойти всех людей практически по всем когнитивным задачам, что не может не вызывать опасений.

Активисты указывают на то, что ИИ в конечном счёте займёт наши рабочие места, что приведёт к экономическому устареванию человечества, лишению гражданских прав и свобод, достоинства и контроля, а также к рискам для национальной безопасности. Также упоминается возможность полного вымирания человечества.

На прошлой неделе FLI заявила, что OpenAI направила ей и её президенту повестки в суд в ответ на призывы к контролю над ИИ. Сэм Альтман (Sam Altman) недавно дал ещё один прогноз относительно сроков появления сверхразума. По мнению главы OpenAI, технология будет реализована к 2030 году. Он добавил, что до 40 % экономических задач, которыми сегодня занимаются люди, в недалёком будущем будут переданы ИИ.

Компания Meta также стремится к созданию сверхинтеллекта. Её генеральный директор Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) заявил, что проект близок к реализации и «расширит возможности» людей. Как отмечает портал TechSpot, недавно компания реструктурировала своё подразделение Meta Superintelligence Labs, разделив его на четыре небольшие группы, так что внедрение технологии может оказаться более отдалённой перспективой, чем предсказывал Цукерберг.

В конечном счёте маловероятно, что это письмо побудит компании, занимающиеся разработкой ИИ, замедлить работу над сверхинтеллектом. Аналогичное письмо, подписанное главой SpaceX и Tesla Илоном Маском (Elon Musk) в 2023 году, не имело практически никакого эффекта.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Доверять ИИ-помощникам нельзя — в половине ответов содержатся серьёзные ошибки, показало исследование
Живые и цифровые люди в будущем будут работать бок о бок, убеждён Дженсен Хуанг
Бывший сотрудник OpenAI рассказал, как и почему ChatGPT чуть не свёл человека с ума
Китайцы встроили ЦОД в основание морского ветряка — получилось эффективно и экономично
Samsung договорилась встраивать ИИ от Perplexity в смарт-телевизоры для ответов на голосовые запросы
Китайская логистика будущего: 10 000 робофургонов уже курсируют по улицам и даже метро Шэньчжэня
Теги: искусственный интеллект
искусственный интеллект
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.