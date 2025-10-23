Китайский электропоезд разогнали до рекордных 453 км/ч на классических рельсах без магнитной подвески

Недавно самый быстрый в мире колёсный поезд CR450 установил новый рекорд скорости, разогнавшись на участке железной дороги до 453 км/ч. В штатном режиме восьмивагонный китайский электропоезд CR450 будет развивать скорость 400 км/ч. Проверочное движение в форсированных режимах позволяет убедиться в надёжности конструкции в экстремальных условиях эксплуатации.

Действующие в Китае высокоскоростные поезда на колёсных парах — модели CR400 — передвигаются на максимальной скорости 350 км/ч (подчеркнём — речь не о маглевах, парящих над дорогой на электромагнитной подвеске). Во время испытаний эти модели разгонялись до 420 км/ч. Новая модель — CR450 — повысит штатную скорость передвижения поездов по китайской железной дороге ещё на 50 км/ч, сделав путешествие на поезде ещё короче.

Впрочем, одного нового поезда мало. Китайские железнодорожники также модернизируют дорожное полотно для маршрутов CR450, и эта работа начата больше пяти лет назад. У них есть время продолжить эту работу — поезд CR450 должен пройти ещё 600 тыс. км испытательного пробега, прежде чем будет принят в эксплуатацию.

В прошлом наибольшую среди колёсных поездов скорость развил французский состав TGV: в 2007 году на специально подготовленном участке пути он разогнался до 574,8 км/ч. Ранее в текущем году свой рекорд скорости установил немецкий поезд ICE компании Deutsche Bahn, разогнавшись до 405 км/ч. Китайский CR450 в новом испытании обошёл своего немецкого коллегу и, что важно, будет поддерживать близкую к мировому рекорду скорость на действующих маршрутах. Что касается США, то там самую быструю скорость движения показал поезд NextGen Acela, развивший скромные 257 км/ч. В России разработанный компанией Siemens поезд «Сапсан» передвигается с максимальной скоростью 250 км/ч.

Абсолютными рекордсменами в железнодорожном транспорте остаются электропоезда на магнитной подвеске. Опытный китайский прототип смог разогнаться до 650 км/ч. В Японии рекорд набора скорости для поездов этого типа составил 603 км/ч со штатной скоростью передвижения 505 км/ч.

Новый китайский колёсный электропоезд CR450, добавляет источник, на 10 % легче предшественника и имеет лучшую аэродинамику, включая оборудование аэродинамическими кожухами колёсных пар. Одно время китайские учёные предлагали вооружить этот поезд подъёмными крыльями для снижения нагрузки на колёсные пары, но идея так и не была воплощена в жизнь, а жаль, тогда этот поезд выглядел бы совсем футуристично.