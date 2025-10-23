Сегодня 23 октября 2025
К 20-летию Noctua выпустила большой компьютерный коврик с историей своих кулеров

Австрийский эксперт в области систем охлаждения, компания Noctua отмечает своё 20-летие на рынке. По этому случаю компания выпустила большой коврик премиум-класса для мыши под названием NP-DM3. Он обладает характерным дизайном, отражающим хронологию ключевых вех в истории инноваций бренда.

Источник изображений: Noctua

Тематика оформления коврика охватывает период от самых первых радиаторов и вентиляторов Noctua до новейших моделей серии G2. На нём также представлены некоторые из самых знаковых моделей австрийского бренда, такие как NF-P12, NF-F12 и NH-D14. Компания считает, что новинка гарантированно вызовет тёплые воспоминания о любимых продуктах Noctua среди фанатов бренда.

С размерами 90 × 40 см коврик NP-DM3 отлично вписывается в стандартную конфигурацию стола и обеспечивает достаточно места для клавиатуры и мыши. Коврик имеет прорезиненное нескользящее основание, выполнен из высококачественных материалов, имеет прошитые края, а графика на его поверхности нанесена с помощью износостойкой сублимационной печати.

Стоимость NP-DM3 составляет €39,90 или $39,90. Он уже доступен в официальном онлайн-магазине компании.

По случаю юбилея компания также обновила свой официальный сайт Noctua.at. Навигация нового сайта стала более интуитивной, а для каждого продукта производитель подготовил более информативное описание.

Теги: noctua, юбилей
