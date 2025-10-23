Tecno представила в России самый тонкий в мире смартфон Spark Slim и другие новинки

Компания Tecno представила для российского рынка смартфон Spark Slim, отличающийся очень тонким корпусом — всего 5,93 мм, а также ноутбук Tecno Megabook S14, который позиционируется как самый лёгкий в мире ноутбук с 14″ экраном. Новые устройства были созданы в рамках концепции «Тонщина». Этим термином бренд предлагает характеризовать устройства толщиной менее 6 мм.

Tecno Spark Slim оснащён скруглённым AMOLED-дисплеем с диагональю 6,78 дюйма, разрешением 1.5K (1224×2720 пикселей), частотой обновления 144 Гц и яркостью до 4500 кд/м², благодаря чему смартфоном можно пользоваться даже в яркий солнечный день. От повреждений экран защищает закалённое ударопрочное стекло Gorilla Glass 7i.

Производительную работу устройства обеспечивает восьмиядерный процессор MediaTek Helio G200 с сопроцессором Tecno T1, отвечающим за стабильный вывод изображения в высоком разрешении. Объём оперативной памяти составляет до 8 Гбайт с возможностью виртуального расширения ещё на 8 Гбайт, ёмкость флеш-накопителя — до 256 Гбайт.

Смартфон оснащён 50-Мп основной и 13-Мп фронтальной камерами. В блок камеры встроен светодиодный глиф — «подсветка с настроением», служащий не только для визуальных эффектов, но и для отображения уведомлений о звонках, зарядке, сообщениях и т. д.

В качестве источника питания используется аккумулятор ёмкостью 5160 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. За высокое качество звука отвечают стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Вес устройства составляет 154 г. Аппарат обладает защитой от пыли и брызг воды согласно стандарту IP64.

Смартфон поставляется с Android 15 с фирменным интерфейсом HiOS и набором ИИ-функций на базе собственной языковой модели Tecno AI, включая ИИ-ассистента Ella, способного выполнять голосовые команды на русском языке, редактировать тексты, искать информацию, удалять объекты с фотографий, а также вызывать такси, заказывать еду и строить маршрут с помощью сервисов Яндекса. Tecno Spark Slim доступен в белом и чёрном цветах.

Ноутбук Tecno Megabook S14 сочетает в себе лёгкость, производительность и поддержку ИИ-функций на базе Tecno AI. Благодаря использованию магниево-алюминиевого сплава вес ноутбука составляет всего 899 г.

Tecno Megabook S14 оснащён 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2.8K (2880 × 1800 точек) и частотой обновления 120 Гц. Экран поддерживает цветовые гаммы DCI-P3, sRGB и Adobe RGB, что делает его идеальным инструментом для дизайнеров, фотографов и контент-креаторов.

В ноутбуке используется флагманский процессор Intel Core Ultra 9 185H со встроенным нейропроцессором NPU с поддержкой ИИ-функций. Ультрабук поставляется с оперативной памятью LPDDR5X объёмом до 32 Гбайт и твердотельным накопителем ёмкостью до 2 Тбайт. ИИ-функции работают автономно, на базе модели Tecno AI, обеспечивая доступ к инструментам для распознавания речи, генерации текста, умного ассистирования во время встреч и автоматической транскрибации. Ноутбук выпускается в универсальном графитовом цвете.

Также Tecno представила в России ноутбук Megabook T14 Air весом всего 999 г, выполненный в цельнометаллическом корпусе и поддерживающий сети Wi-Fi 6E. Благодаря сочетанию небольшого веса, прочности и компактных размеров, T14 Air будет удобным инструментом для работы и учёбы при частых перемещениях. Все ноутбуки бренда интегрированы в экосистему устройств Tecno. Их можно синхронизировать со смартфонами бренда через функцию OneLeap в приложении Tecno PC Manager.

Стоимость смартфона Tecno Spark Slim 8/256 Гбайт на старте продаж составит 22 990 руб., Tecno Megabook S14 с 32 Гбайт ОЗУ и накопителем на 1 Тбайт — 114 999 руб., Megabook T14 Air с Intel Core i5-1334U, 16 Гбайт/1 Тбайт памяти — 56 999 руб.