«Приятный ностальгический сюрприз»: олдскульный хоррор Tormented Souls 2 был тепло принят игровой прессой

Разработчики из чилийской студии Dual Effect совместно с издательством PQube выпустили Tormented Souls 2 — олдскульный хоррор на выживание, который продолжает историю первой части. По случаю релиза был опубликован отдельный трейлер.

В Tormented Souls 2 игроки вновь окажутся в роли Каролины Уокер, решившей после кошмарных событий в клинике Вайлдбергер наладить нормальную жизнь. В какой-то момент сестру главной героини Анну начали преследовать страшные видения, которые стали воплощаться в реальность.

Желая разобраться с происходящим, Каролина отправляется в загадочную клинику провинциального городка Вилла-Эсс, где слишком приветливый персонал изо всех сил скрывает некую отвратительную правду. Расследование главной героини будет регулярно разбавляться решением головоломок и участием в сражениях с монстрами. Девушке даже придётся опробовать в действии гвоздезабивной пистолет и цепную пилу.

На момент публикации заметки рейтинг Tormented Souls 2 на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 79 %. Журналисты хвалят детализированные локации, которые приятно исследовать, и действительно интересные головоломки. А вот проблемы с анимацией протагонистки, предсказуемый сюжет и завышенная сложность отдельных задач стали основными поводами для недовольства. Автор издания DualShockers назвал проект «приятным ностальгическим сюрпризом для поклонников хорроров».

Tormented Souls 2 доступна на ПК (в российском Steam её отдают за 990 рублей с учётом релизной скидки), PS5, Xbox Series X и S. Есть текстовый перевод на русский язык.