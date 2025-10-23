Google закопает свои выбросы: компания инвестирует в электростанцию, которая будет закачивать CO₂ под землю

Google объявила о своём первом корпоративном соглашении по поддержке газовой электростанции с технологией захвата и хранения углекислого газа (CCS, carbon capture and storage), что стало значимым шагом в развитии стратегии компании по продвижению чистых источников энергии.

В рамках этого проекта Google планирует закупать большую часть энергии, производимой газовой электростанцией Broadwing Energy в Декейтере, штат Иллинойс, для обеспечения надёжных базовых поставок энергии в региональную сеть, питающую дата-центры компании. Эта инициатива, как рассчитывают в Google, подчеркнёт роль технологии CCS в качестве ключевого инструмента для декарбонизации энергетики. Также она дополнит другие «зелёные» начинания Google, такие как усовершенствованная геотермальная энергетика, новые поколения ядерных реакторов и другие.

Технология CCS предполагает захват выбросов CO₂ в процессе работы электростанций или промышленных объектов и их постоянное хранение на глубине более 1,6 км под землёй — в естественных геологических полостях или в специально созданных хранилищах. В рамках проекта Broadwing будет построена новая газовая электростанция мощностью свыше 400 МВт, которая будет захватывать и закачивать под землю около 90 % выбросов CO₂, образующихся в процессе сжигания природного газа.

Станция будет построена на площадке компании Archer Daniels Midland (ADM), где уже накоплен почти десятилетний опыт безопасного хранения CO₂, возникающего при производстве этанола на мощностях ADM. На площадке уже есть ёмкости в земле для захоронения углекислого газа, которые будут предоставлены в распоряжение электростанции.

Коммерческая эксплуатация электростанции ожидается к началу 2030 года. Для точного учёта захороненного объёма CO₂ будет задействован новый стандарт — Energy Attribute Certificates (EACs).

Ключевыми партнёрами проекта выступили Google (как основной покупатель энергии), Broadwing Energy (оператор станции), компания Low Carbon Infrastructure (LCI) — разработчик проекта, финансовая компания I Squared Capital, а также ADM, которая предоставила площадку и инфраструктуру для хранения захваченного CO₂. Работа с общественным мнением в регионе уже стартовала. Проект привлекателен для местной общины: он предусматривает привлечение 750 человек на четыре года для строительных работ и создание десятков рабочих мест на время эксплуатации станции.

В последующие годы Google намерена распространить инициативу по покупке энергии с наценкой за захоронение сопутствующего генерации углекислого газа на другие источники выработки электричества в различных штатах США.