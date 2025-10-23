Сегодня 23 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Google закопает свои выбросы: компания и...
реклама
Новости Hardware

Google закопает свои выбросы: компания инвестирует в электростанцию, которая будет закачивать CO₂ под землю

Google объявила о своём первом корпоративном соглашении по поддержке газовой электростанции с технологией захвата и хранения углекислого газа (CCS, carbon capture and storage), что стало значимым шагом в развитии стратегии компании по продвижению чистых источников энергии.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4/3DNews

В рамках этого проекта Google планирует закупать большую часть энергии, производимой газовой электростанцией Broadwing Energy в Декейтере, штат Иллинойс, для обеспечения надёжных базовых поставок энергии в региональную сеть, питающую дата-центры компании. Эта инициатива, как рассчитывают в Google, подчеркнёт роль технологии CCS в качестве ключевого инструмента для декарбонизации энергетики. Также она дополнит другие «зелёные» начинания Google, такие как усовершенствованная геотермальная энергетика, новые поколения ядерных реакторов и другие.

Технология CCS предполагает захват выбросов CO₂ в процессе работы электростанций или промышленных объектов и их постоянное хранение на глубине более 1,6 км под землёй — в естественных геологических полостях или в специально созданных хранилищах. В рамках проекта Broadwing будет построена новая газовая электростанция мощностью свыше 400 МВт, которая будет захватывать и закачивать под землю около 90 % выбросов CO₂, образующихся в процессе сжигания природного газа.

Станция будет построена на площадке компании Archer Daniels Midland (ADM), где уже накоплен почти десятилетний опыт безопасного хранения CO₂, возникающего при производстве этанола на мощностях ADM. На площадке уже есть ёмкости в земле для захоронения углекислого газа, которые будут предоставлены в распоряжение электростанции.

Коммерческая эксплуатация электростанции ожидается к началу 2030 года. Для точного учёта захороненного объёма CO₂ будет задействован новый стандарт — Energy Attribute Certificates (EACs).

Ключевыми партнёрами проекта выступили Google (как основной покупатель энергии), Broadwing Energy (оператор станции), компания Low Carbon Infrastructure (LCI) — разработчик проекта, финансовая компания I Squared Capital, а также ADM, которая предоставила площадку и инфраструктуру для хранения захваченного CO₂. Работа с общественным мнением в регионе уже стартовала. Проект привлекателен для местной общины: он предусматривает привлечение 750 человек на четыре года для строительных работ и создание десятков рабочих мест на время эксплуатации станции.

В последующие годы Google намерена распространить инициативу по покупке энергии с наценкой за захоронение сопутствующего генерации углекислого газа на другие источники выработки электричества в различных штатах США.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китайцы модифицировали микробов для превращения CO₂ из морской воды в пластик, продукты и топливо
Прямое улавливание углекислого газа из воздуха остаётся слишком дорогим для массового внедрения
США и Китай поменялись ролями: выбросы CO₂ в Поднебесной снизились, а в Америке выросли
Автопилотный стартап основателя «Яндекса» привлёк $375 млн инвестиций от Uber и Nebius
В новой пятилетке Китай решил усилить самодостаточность в технологической сфере
Европейские гиганты Airbus, Leonardo и Thales объединят космические бизнесы, чтобы бросить вызов SpaceX
Теги: углекислый газ, экология, google
углекислый газ, экология, google
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.