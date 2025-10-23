Owlcat подтвердила, когда выйдет Warhammer 40,000: Rogue Trader для Nintendo Switch 2 и альфа-версия Warhammer 40,000: Dark Heresy

Студия Owlcat Games раскрыла точную дату старта альфа-тестирования партийной ролевой игры Warhammer 40,000: Dark Heresy и уточнила, когда Warhammer 40,000: Rogue Trader выйдет на Nintendo Switch 2.

Как стало известно из 36-секундного трейлера (прикреплён ниже), альфа-версия Warhammer 40,000: Dark Heresy выйдет 16 декабря в Steam. Доступ получат покупатели расширенного ($80) и коллекционного ($289) изданий игры.

Участникам обещают возможность познакомиться с геймплеем и свежими механиками, встретить новых персонажей и будущих спутников, прикоснуться к тайне истории Dark Heresy и повлиять на развитие игры.

Dark Heresy создаётся для PC (Steam, EGS, GOG), PS5, Xbox Series X и S. Заявлена мрачная детективная история, непростой моральный выбор, система убеждений, пошаговые бои, озвучка диалогов и поддержка русского языка (текст).

Что касается Warhammer 40,000: Rogue Trader, то до Nintendo Switch 2 игра доберётся уже 11 декабря 2025 года. Анонс сопровождался прикреплённым ниже 52-секундным геймплейным трейлером.

Пользователям Rogue Trader достаётся роль вольного торговца в просторе Коронус. RPG предлагает влияние решений на мир, романы с компаньонами, кооператив на шестерых и поддержку русского языка.

Warhammer 40,000: Rogue Trader дебютировала 7 декабря 2023 года на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. С тех пор игра получила два сюжетных дополнения, а в 2026-м обзаведётся ещё двумя.