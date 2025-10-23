Сегодня 23 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Owlcat подтвердила, когда выйдет Warhamm...
реклама
Новости Software

Owlcat подтвердила, когда выйдет Warhammer 40,000: Rogue Trader для Nintendo Switch 2 и альфа-версия Warhammer 40,000: Dark Heresy

Студия Owlcat Games раскрыла точную дату старта альфа-тестирования партийной ролевой игры Warhammer 40,000: Dark Heresy и уточнила, когда Warhammer 40,000: Rogue Trader выйдет на Nintendo Switch 2.

Источник изображений: Owlcat Games

Источник изображений: Owlcat Games

Как стало известно из 36-секундного трейлера (прикреплён ниже), альфа-версия Warhammer 40,000: Dark Heresy выйдет 16 декабря в Steam. Доступ получат покупатели расширенного ($80) и коллекционного ($289) изданий игры.

Участникам обещают возможность познакомиться с геймплеем и свежими механиками, встретить новых персонажей и будущих спутников, прикоснуться к тайне истории Dark Heresy и повлиять на развитие игры.

Dark Heresy создаётся для PC (Steam, EGS, GOG), PS5, Xbox Series X и S. Заявлена мрачная детективная история, непростой моральный выбор, система убеждений, пошаговые бои, озвучка диалогов и поддержка русского языка (текст).

Что касается Warhammer 40,000: Rogue Trader, то до Nintendo Switch 2 игра доберётся уже 11 декабря 2025 года. Анонс сопровождался прикреплённым ниже 52-секундным геймплейным трейлером.

Пользователям Rogue Trader достаётся роль вольного торговца в просторе Коронус. RPG предлагает влияние решений на мир, романы с компаньонами, кооператив на шестерых и поддержку русского языка.

Warhammer 40,000: Rogue Trader дебютировала 7 декабря 2023 года на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. С тех пор игра получила два сюжетных дополнения, а в 2026-м обзаведётся ещё двумя.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Абеляр, готовься к ещё одному прохождению»: Owlcat порадовала фанатов Warhammer 40,000: Rogue Trader огромным обновлением 1.5
Warhammer 40,000: Dark Heresy готовится к «альфе», а Rogue Trader скоро выйдет на Nintendo Switch 2
«Как можно более твёрдая» научная фантастика, продолжительность на уровне Clair Obscur: Expedition 33 и другие детали The Expanse: Osiris Reborn
Bethesda анонсировала Fallout 4: Anniversary Edition — юбилейное издание игры с DLC и модами, которое выйдет даже на Nintendo Switch 2
Ubisoft наконец подтвердила Assassin’s Creed Shadows для Nintendo Switch 2 — дата выхода, трейлер и подробности новых улучшений
«Приятный ностальгический сюрприз»: олдскульный хоррор Tormented Souls 2 был тепло принят игровой прессой
Теги: warhammer 40,000: rogue trader, warhammer 40,000: dark heresy, owlcat games, ролевая игра
warhammer 40,000: rogue trader, warhammer 40,000: dark heresy, owlcat games, ролевая игра
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.