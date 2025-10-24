Microsoft официально объявила о запуске функции Copilot Mode в браузере Edge. Помощник с искусственным интеллектом становится единым центром управления просмотром веб-страниц: с каждой вкладкой открывается окно чата, где можно задать вопрос, выполнить поиск или просто ввести URL-адрес.

Copilot Mode — глубокая интеграция ИИ-помощника с браузером Edge, который в одном окне объединяет сгенерированные ИИ ответы, результаты поиска и навигационные функции. ИИ-помощнику доступны данные во всех вкладках, а не только в активной, благодаря чему он может, например, подготовить сводку по всем открытым страницам или сравнить продукты на каждой из них.

ИИ-режим Copilot Mode доступен как экспериментальная функция, но воспользоваться ей могут все желающие — наряду с некоторыми другими новыми возможностями. Так, ИИ-агент «Действия Copilot» (Copilot Actions) позволяет, например, отписаться от всех рассылок или забронировать столик в ресторане. Перед запуском функции Microsoft честно предупреждает, что ИИ может допускать ошибки, и это подтвердил опыт журналистов ресурса The Verge: Copilot с готовностью отчитался, что удалил одно письмо и отправил другое по просьбе пользователя, но не сделал ни того, ни другого — зато действительно успешно отписался от рассылки. А при просьбе забронировать столик на 26 ноября забронировал его на 26 октября.

Ещё одна интересная функция получила название «Путешествия» (Journeys) — ИИ анализирует историю просмотра, сортирует её по темам и предлагает варианты для дальнейшего поиска информации.