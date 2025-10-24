«Выглядит даже слишком хорошо»: игроков впечатлил трейлер корейского боевика Project TAL в духе Dragon’s Dogma

Издательство Wemade Max и разработчики из Madngine представили дебютный трейлер крупнобюджетного фэнтезийного ролевого экшена Project TAL (ранее TAL: The Arcane Lands), вдохновлённого корейской мифологией.
Project TAL позиционируется как одиночный боевик AAA-класса, который трансформирует окружающий традиционные корейские маски (таль) фольклор в «грандиозный и глубоко атмосферный фэнтезийный мир».
В геймплейном трейлере Project TAL показали «кинематографичную и стремительную» боевую систему. Игроки смогут карабкаться на огромных монстров для поражения уязвимых точек, проводить мощные контратаки и эффектные комбо.
В сражениях героя сопровождают напарники (NPC), которые динамически подстраиваются под окружение и действия игрока. У каждого союзника свой характер, умения, стиль боя и поддержки.
По словам разработчиков, система компаньонов генерирует «моменты настоящей взаимопомощи»: например, когда NPC подхватывает падающего героя или возводит волшебный барьер для отражения вражеских атак.
изображения (9)
Зрители остались впечатлены дебютным трейлером Project TAL, отметив схожесть игры с серией Dragon’s Dogma (карабканье на монстров, NPC-напарники). «Выглядит даже слишком хорошо, чтобы быть правдой», — сомневается snorseburger7381.
Релиз Project TAL ожидается в 2027 году на ПК и неназванных консолях. Обещают эмоционально насыщенную историю о восстановлении израненного мира, захватывающий экшен и эпических боссов.
Источник: