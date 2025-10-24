Сегодня 24 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Боевик «Выглядит даже слишком хорошо»: игроков ...
реклама
Новости Software

«Выглядит даже слишком хорошо»: игроков впечатлил трейлер корейского боевика Project TAL в духе Dragon’s Dogma

Издательство Wemade Max и разработчики из Madngine представили дебютный трейлер крупнобюджетного фэнтезийного ролевого экшена Project TAL (ранее TAL: The Arcane Lands), вдохновлённого корейской мифологией.

Источник изображений: Wemade Max

Источник изображений: Wemade Max

Project TAL позиционируется как одиночный боевик AAA-класса, который трансформирует окружающий традиционные корейские маски (таль) фольклор в «грандиозный и глубоко атмосферный фэнтезийный мир».

В геймплейном трейлере Project TAL показали «кинематографичную и стремительную» боевую систему. Игроки смогут карабкаться на огромных монстров для поражения уязвимых точек, проводить мощные контратаки и эффектные комбо.

В сражениях героя сопровождают напарники (NPC), которые динамически подстраиваются под окружение и действия игрока. У каждого союзника свой характер, умения, стиль боя и поддержки.

По словам разработчиков, система компаньонов генерирует «моменты настоящей взаимопомощи»: например, когда NPC подхватывает падающего героя или возводит волшебный барьер для отражения вражеских атак.

Скриншоты
Смотреть все изображения (9)
Смотреть все
изображения (9)

Зрители остались впечатлены дебютным трейлером Project TAL, отметив схожесть игры с серией Dragon’s Dogma (карабканье на монстров, NPC-напарники). «Выглядит даже слишком хорошо, чтобы быть правдой», — сомневается snorseburger7381.

Релиз Project TAL ожидается в 2027 году на ПК и неназванных консолях. Обещают эмоционально насыщенную историю о восстановлении израненного мира, захватывающий экшен и эпических боссов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Это какая-то тёмная магия»: окончательные системные требования китайского боевика Where Winds Meet приятно удивили игроков
Эффектный геймплейный трейлер раскрыл дату выхода амбициозного корейского боевика Crimson Desert — предзаказ доступен в российском Steam
Японский Amazon рассекретил дату выхода Nioh 3 до официального анонса
Издатель PUBG, Inzoi и Subnautica 2 анонсировал «полную реорганизацию» вокруг ИИ
EA объединилась со Stability AI для создания «революционных» ИИ-инструментов для разработки видеоигр
Тодд Говард «с нетерпением» ждёт дня, когда сможет рассказать про Fallout 5, но фанатам от этого не легче
Теги: ролевой экшен
project tal, madngine, wemade max, ролевой экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.