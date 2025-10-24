Сегодня 24 октября 2025
Видео: новый геймплейный трейлер мрачного киберпанк-шутера Defect под саундтрек Мика Гордона

Разработчики из emptyvessel, основанной выходцами из id Software, Activision, Naughty Dog и других игровых студий, представили геймплейный трейлер Defect. Это командный киберпанк-шутер, события которого разворачиваются в антиутопическом мире, где всё подчинено ИИ и грозным полицейским силам.

Источник изображений: emptyvessel

Игроку в Defect нужно принимать участие в напряжённых тактических матчах в составе отряда из четырёх человек. В шутере будет несколько группировок, у каждой из которых свои цели и набор экипировки по умолчанию: штурмовые отряды Системы (контролирующий всё могущественный ИИ), полиция города и множество опасных банд.

«Соревнуйтесь в выполнении заданий, таких как контрабанда оружия, убийства целей или арест подозреваемых. Вооружитесь самым современным оружием и технологиями, чтобы получить необходимое преимущество, чтобы прожить ещё один день», — гласит описание Defect в Steam.

В представленном ролике киберсолдаты выслеживают очередную цель где-то в логове бандитской группировки. В какой-то момент одному из полицейских удаётся «записать» в мозг врага сознание союзника, чтобы тот действовал с ударным отрядом заодно. В конце трейлера подобному переформатированию подвергается уже сам оперативник.

Свежий трейлер Defect также демонстрирует систему разрушаемости, позволяющую проламывать с помощью огнестрельного оружия стены и оставлять после этого груды обломков. Саундтрек для шутера пишет композитор Мик Гордон (Mick Gordon), который ранее создал музыку для Doom (2016), Prey и Atomic Heart.

У киберпанк-шутера Defect пока нет даты релиза, но желающие могут подать заявку на участие в грядущем тестировании. Игра выйдет на ПК (Steam, EGS, GOG), заявлен текстовый перевод на русский язык.

defect, emptyvessel, шутер
