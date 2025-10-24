Запустить 6G в России потенциально проще, чем 5G — свободных частот больше, но всё не так просто

Свободные частоты для развёртывания сетей 6G в России будет найти проще, чем для 5G, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Центра исследований перспективных беспроводных технологий связи ФГАУ «НИЦ Телеком» — структуры Минцифры. Для 6G может быть выделена полоса шириной до 2 ГГц спектра на всех операторов связи, тогда как наиболее удобные частоты для полноценного развёртывания 5G в России по-прежнему заняты силовыми ведомствами.

«С [доступностью частот для] 6G ситуация изначально чуть проще, потому что там тоже есть спецсредства, но их загруженность чуть ниже, чем в диапазоне 3500 МГц (является приоритетным для развертывания сетей 5G), и менее критичная», — заявил глава центра Евгений Девяткин. Он отметил, что также следует принимать во внимание, что ранее выданные диапазоны частот, уже использующиеся для GSM, 3G, LTE или 5G, могут со временем по принципу технологической нейтральности перейти для использования технологии 6G.

Из-за нехватки частотного ресурса ухудшается эффективность инфраструктуры операторов: падает скорость интернета, возникают проблемы с загрузкой контента и качеством соединения. По словам директора по регуляторным вопросам «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Константина Зудина, в России на операторов приходится в совокупности 670 МГц, в США — около 1000 МГц, в Японии — более 1350 МГц.

Он выразил надежду, что российская отрасль будет располагать суммарно примерно 850 МГц, поскольку в последний раз спектр выделяли 10 лет назад, добавив, что «время выделять новый спектр давно пришло, ведь без спектра не будет 5G, а без 5G не будет 6G».

В Минцифры сообщили «Ведомостям», что сейчас работа по 6G проводится в рамках исследовательского цикла Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-27). Наиболее перспективными частотами считаются 4400–4800 и 7125–7250 МГц. Представитель ведомства подтвердил, что «ситуация с распределением частот для сетей 6G представляется более благоприятной, чем это было при появлении 5G». В свою очередь, операторы и эксперты считают, что о доступности спектра 6G говорить пока рано. Представитель «МегаФона» отметил, что сейчас только формируются требования к услугам и параметрам спектра, и потенциально доступный объём в 2 ГГц может быть определён «только после согласования международных стандартов». Такого же мнения придерживаются в T2, добавив, что для диапазона пригодны частоты 7–24 ГГц. Более высокие диапазоны влекут за собой большие затраты, поскольку потребуют установки оборудования едва ли не в каждой квартире — возможно, в виде хот-спота или локальной зоны доступа, сообщил представитель оператора.

Операторы неоднократно заявляли, что выставляемый государством на аукцион для 5G диапазон 4800–4990 МГц может использоваться лишь как дополнительный, поскольку потребует установки большего числа станций и инвестиций. А приоритетным считается «золотой диапазон» 3400–3800 МГц.

Аукцион, на который предполагалось выставить два лота в полосе 4800–4990 МГц, планировали провести до конца 2025 года, но в итоге отменили. Директор департамента госрегулирования рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрий Тур объяснил отмену несогласием операторов с условиями торгов. «Мы обсуждаем и условия выделения, сроки, формат, в том числе сами обременения по покрытию городов-миллионников и иных городов, и вопрос использования других частот в режиме технологической нейтральности», — сообщил он, отметив, что в ближайшее время Минцифры должно вернуться к уточнению условий аукциона.

В свою очередь, гендиректор ФГУП «Космическая связь», бывший замминистра связи России (2012–2020) Алексей Волин считает, что задержка с развитием 5G связана не только с частотными ограничениями. «Мы видим проблему не в технологиях, — сказал он. — У нас на сегодняшний день технологии и предложения сильно опережают спрос и экономические возможности. Спроса нет, и никто за это заплатить пока не готов». То же самое, по его словам, относится и к 6G.