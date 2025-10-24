Сегодня 24 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации Запустить 6G в России потенциально проще...
реклама
Новости Hardware

Запустить 6G в России потенциально проще, чем 5G — свободных частот больше, но всё не так просто

Свободные частоты для развёртывания сетей 6G в России будет найти проще, чем для 5G, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Центра исследований перспективных беспроводных технологий связи ФГАУ «НИЦ Телеком» — структуры Минцифры. Для 6G может быть выделена полоса шириной до 2 ГГц спектра на всех операторов связи, тогда как наиболее удобные частоты для полноценного развёртывания 5G в России по-прежнему заняты силовыми ведомствами.

Источник изображения: Zac Gudakov/unsplash.com

Источник изображения: Zac Gudakov/unsplash.com

«С [доступностью частот для] 6G ситуация изначально чуть проще, потому что там тоже есть спецсредства, но их загруженность чуть ниже, чем в диапазоне 3500 МГц (является приоритетным для развертывания сетей 5G), и менее критичная», — заявил глава центра Евгений Девяткин. Он отметил, что также следует принимать во внимание, что ранее выданные диапазоны частот, уже использующиеся для GSM, 3G, LTE или 5G, могут со временем по принципу технологической нейтральности перейти для использования технологии 6G.

Из-за нехватки частотного ресурса ухудшается эффективность инфраструктуры операторов: падает скорость интернета, возникают проблемы с загрузкой контента и качеством соединения. По словам директора по регуляторным вопросам «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Константина Зудина, в России на операторов приходится в совокупности 670 МГц, в США — около 1000 МГц, в Японии — более 1350 МГц.

Он выразил надежду, что российская отрасль будет располагать суммарно примерно 850 МГц, поскольку в последний раз спектр выделяли 10 лет назад, добавив, что «время выделять новый спектр давно пришло, ведь без спектра не будет 5G, а без 5G не будет 6G».

В Минцифры сообщили «Ведомостям», что сейчас работа по 6G проводится в рамках исследовательского цикла Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-27). Наиболее перспективными частотами считаются 4400–4800 и 7125–7250 МГц. Представитель ведомства подтвердил, что «ситуация с распределением частот для сетей 6G представляется более благоприятной, чем это было при появлении 5G». В свою очередь, операторы и эксперты считают, что о доступности спектра 6G говорить пока рано. Представитель «МегаФона» отметил, что сейчас только формируются требования к услугам и параметрам спектра, и потенциально доступный объём в 2 ГГц может быть определён «только после согласования международных стандартов». Такого же мнения придерживаются в T2, добавив, что для диапазона пригодны частоты 7–24 ГГц. Более высокие диапазоны влекут за собой большие затраты, поскольку потребуют установки оборудования едва ли не в каждой квартире — возможно, в виде хот-спота или локальной зоны доступа, сообщил представитель оператора.

Операторы неоднократно заявляли, что выставляемый государством на аукцион для 5G диапазон 4800–4990 МГц может использоваться лишь как дополнительный, поскольку потребует установки большего числа станций и инвестиций. А приоритетным считается «золотой диапазон» 3400–3800 МГц.

Аукцион, на который предполагалось выставить два лота в полосе 4800–4990 МГц, планировали провести до конца 2025 года, но в итоге отменили. Директор департамента госрегулирования рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрий Тур объяснил отмену несогласием операторов с условиями торгов. «Мы обсуждаем и условия выделения, сроки, формат, в том числе сами обременения по покрытию городов-миллионников и иных городов, и вопрос использования других частот в режиме технологической нейтральности», — сообщил он, отметив, что в ближайшее время Минцифры должно вернуться к уточнению условий аукциона.

В свою очередь, гендиректор ФГУП «Космическая связь», бывший замминистра связи России (2012–2020) Алексей Волин считает, что задержка с развитием 5G связана не только с частотными ограничениями. «Мы видим проблему не в технологиях, — сказал он. — У нас на сегодняшний день технологии и предложения сильно опережают спрос и экономические возможности. Спроса нет, и никто за это заплатить пока не готов». То же самое, по его словам, относится и к 6G.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Появление 5G в России откладывается — аукцион на частоты в этом году не состоится
Qualcomm раскрыла, когда выпустит первые устройства с поддержкой 6G
Китайские учёные создали «всечастотный» чип для 6G — 100 Гбит/с почти в любых условиях
SpaceX разрешила сторонним компаниям подключаться к лазерной системе связи Starlink
Huawei показала роутер, который больше похож на дизайнерский предмет интерьера
Разработчиков отечественных базовых станций оставят без финансовой господдержки
Теги: сети 5g, сети 6g, россия
сети 5g, сети 6g, россия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.