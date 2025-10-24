Сегодня 24 октября 2025
AMD начнёт продавать профессиональные Radeon AI Pro R9700 поштучно за $1299

Компания AMD сообщила, что профессиональная видеокарта Radeon AI Pro R9700 поступит в розничную продажу 27 октября. До этого указанная модель ускорителя в течение примерно трёх месяцев с момента своего выпуска распространялась исключительно через OEM-поставщиков и системных интеграторов. AMD также подтвердила официальную рекомендованную цену ускорителя — $1299.

Источник изображений: AMD

В основе Radeon AI Pro R9700 лежит графический чип Navi 48 с 64 вычислительными блоками (4096 потоковых процессоров), 128 тензорными (ИИ) ядрами, 64 ядрами для трассировки лучей и 256 текстурными блоками.

Карта предлагает 32 Гбайт памяти GDDR6 с поддержкой 256-битной шины и пропускной способностью 640 Гбайт/с. Энергопотребление заявлено на уровне 300 Вт. Для питания используются два 8-контактных разъёма. Набор внешних видеоразъёмов включает четыре DisplayPort 2.1.

AMD Radeon AI Pro R9700 достигает производительности до 191 Тфлопс в операциях FP16 и до 1531 Тфлопс в операциях INT4. Видеокарта имеет толщину в два слота расширения и оснащена системой охлаждения с вентилятором тангенциального типа, что позволяет легко создавать плотные конфигурации из нескольких GPU.

radeon ai pro r9700, navi 48, профессиональная, видеокарта
