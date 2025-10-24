Сегодня 24 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника Немцы создали самый маленький в мире пик...
реклама
Новости Hardware

Немцы создали самый маленький в мире пиксель — для Full HD-дисплеев размером с маковое зёрнышко

Учёные из Германии обманули классическую оптику — они создали самый маленький в мире пиксель размером всего 300 × 300 нм. Пиксель светит оранжевым светом, длина волны которого в два раза больше его размеров. В природе так не бывает, но человек смог превзойти её. Пиксели такого размера помогут создать носимые дисплеи с экранами Full HD на площади менее 1 мм², что сопоставимо с маковым зёрнышком, — это перевернёт мир виртуальной и дополненной реальности.

Источник изображения: Science Advances 2025

Источник изображения: Science Advances 2025

Открытие совершили физики из Вюрцбургского университета имени Юлиуса и Максимилиана (JMU, Julius-Maximilians-Universität Würzburg). Созданный ими экземпляр пикселя использует те же материалы, что и органические светодиоды (OLED). При этом яркость крошечного пикселя соответствует силе свечения серийно производимых пикселей размером 5 × 5 мкм, хотя разница в размерах между ними — в сто раз.

В основе разработки лежит создание оптической антенны из золота, которая одновременно служит токопроводящим электродом и усиливает излучение света. Результаты опубликованы в журнале Science Advances и открывают путь к сверхкомпактным дисплеям для носимых устройств — например, встраиваемых в дужки очков или даже в контактные линзы.

Огромной проблемой для уменьшения размеров пикселей была возникающая неравномерность в силе токов, подводимых к светоизлучающей площадке пикселя. Простое масштабирование привело бы к созданию электрода-антенны в виде прямоугольника. В условиях такой геометрии более сильные токи шли бы от углов антенны, где концентрация электромагнитного поля была бы максимальной. Это вызывало бы неравномерное свечение пикселя и быстро вывело бы его из строя — в частности, из-за электрохимического переноса атомов золота, которые в виде нитей быстро выросли бы и закоротили структуру.

Чтобы ток поступал к золотой антенне равномерно, учёные покрыли электрод изоляционным материалом и оставили по центру свободный от него круг диаметром 200 нм. Выше этого круга расположено несколько слоёв органического материала. Именно в нём возникает свечение: электроны в стеке рекомбинируют с дырками — и возникают фотоны. Сверху расположен другой электрод, который обеспечивает течение электронов к золотой антенне через стек пикселя.

Полученные нанопиксели продемонстрировали стабильную работу в течение двух недель в обычных условиях, с эффективностью свечения для оранжевого света около 1 %. Яркость достигается за счёт двойной роли антенны — как электрода и как усилителя света. Как и в случае обычных OLED, технология обеспечивает глубокий чёрный цвет при отсутствии тока, насыщенные оттенки и энергоэффективность. Такие пиксели позволяют создавать дисплеи с разрешением Full HD (1920 × 1080 пикселя) на площади всего 1 мм² — идеально подходящие для интеграции в AR/VR-очки без выпирающих компонентов.

В перспективе учёные обещают расширить цветовую гамму до RGB и повысить эффективность свечения. Если это произойдёт, такие решения произведут революцию в области носимых гаджетов, сделав дисплеи и проекторы компактными и незаметными.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Тест показал, что OLED-монитор «раздражает» выгоранием уже через 18 месяцев использования, но не всё так однозначно
В iPhone 17 решена проблема мерцания OLED-экрана, из-за которой у некоторых болела голова
LG Display получила сертификат Perfect Reproduction для OLED-панелей четвёртого поколения
Фальшивые бриллианты идеально подошли для прорывов в квантовых технологиях
Представлен огромный 98-дюймовый телевизор Xiaomi TV S Pro Mini LED с разгоном до 330 Гц и ценой $1066
Garmin выпустила D2 Air X15 — авиаторские смарт-часы с AMOLED-дисплеем и встроенным фонариком за $650
Теги: oled-дисплей, дополненная реальность
oled-дисплей, дополненная реальность
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.