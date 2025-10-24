КГБ Беларуси заблокировал «ВКонтакте»

Комитет государственной безопасности Республики Беларусь вынес решение о блокировке социальной сети «ВКонтакте». В результате как веб-версия, так и мобильные приложения соцсети перестали открываться с территории соседней страны. О причинах блокировки на данный момент ничего не известно.

Информация о блокировке появилась на сайте БелГИЭ. Запись в реестре сопровождается следующим комментарием: «На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен».

Конкретные причины блокировки на данный момент не сообщаются, равно как и нет информации, как на долго может быть заблокирована «ВКонтакте» в Республике Беларусь.

При попытке попасть на сайт vk.com у пользователей самого популярного в Беларуси провайдера «Белтелеком» появляется баннер с текстом: «Доступ к информационному ресурсу ограничен». При попытке открыть сайт через мобильный интернет (МТС Беларусь) демонстрируется лишь стандартное сообщение браузера об проблемах с подключением.

В то же время некоторые пользователи сообщают, что доступ у них по прежнему сохраняется без средств обхода блокировок — в основном речь о мобильном приложении.

В пресс-службе «ВКонтакте» дали следующий комментарий порталу «Код Дурова»:

«ВКонтакте изучает ситуацию и делает всё необходимое, чтобы сервисы соцсети стали вновь доступны миллионам пользователям в Беларуси как можно скорее».

Будет дополнено...