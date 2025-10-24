Сегодня 24 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети КГБ Беларуси заблокировал «ВКонтакте»
реклама
Новости Software

КГБ Беларуси заблокировал «ВКонтакте»

Комитет государственной безопасности Республики Беларусь вынес решение о блокировке социальной сети «ВКонтакте». В результате как веб-версия, так и мобильные приложения соцсети перестали открываться с территории соседней страны. О причинах блокировки на данный момент ничего не известно.

Источник изображения: «ВКонтакте»

Источник изображения: «ВКонтакте»

Информация о блокировке появилась на сайте БелГИЭ. Запись в реестре сопровождается следующим комментарием: «На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен».

Конкретные причины блокировки на данный момент не сообщаются, равно как и нет информации, как на долго может быть заблокирована «ВКонтакте» в Республике Беларусь.

При попытке попасть на сайт vk.com у пользователей самого популярного в Беларуси провайдера «Белтелеком» появляется баннер с текстом: «Доступ к информационному ресурсу ограничен». При попытке открыть сайт через мобильный интернет (МТС Беларусь) демонстрируется лишь стандартное сообщение браузера об проблемах с подключением.

В то же время некоторые пользователи сообщают, что доступ у них по прежнему сохраняется без средств обхода блокировок — в основном речь о мобильном приложении.

В пресс-службе «ВКонтакте» дали следующий комментарий порталу «Код Дурова»:

«ВКонтакте изучает ситуацию и делает всё необходимое, чтобы сервисы соцсети стали вновь доступны миллионам пользователям в Беларуси как можно скорее».

Будет дополнено...

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Роскомнадзор отчитался о блокировке почти 260 VPN-сервисов — +31 % к прошлому году
Роскомнадзор признался в блокировке WhatsApp и Telegram на юге России и нашёл этому объяснение
Иностранные SIM-карты переохладили: блокировка в России не снимается через обещанные 24 часа
ЕС обвинил TikTok, Facebook✴ и Instagram✴ в нарушении правил прозрачности — им грозят миллиардные штрафы
Huawei и ещё 12 китайских компаний представили UBIOS — альтернативу UEFI
Ubisoft запустила в студии разработчиков The Division «добровольную программу карьерного перехода», а создателей Trials склоняет к мобильным играм
Теги: вконтакте, блокировка, беларусь
вконтакте, блокировка, беларусь
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.