Intel надеется, что процессоры Nova Lake хорошо проявят себя в игровом сегменте

Квартальное отчётное мероприятие Intel не изобиловало упоминаниями о конкретных семействах новых процессоров марки, но про Panther Lake и Nova Lake глава компании Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) обмолвился ещё в подготовленной части своего выступления. По его мнению, процессоры Nova Lake хорошо проявят себя в игровом сегменте и позволят Intel сформировать сильнейшую линейку для ПК за несколько лет.

Прежде всего, Лип-Бу Тан начал с уже привычного заверения в том, что первая модель семейства Panther Lake будет представлена в конце текущего года, а остальные появятся в первой половине следующего года. «Это поможет нам укрепить наши сильные позиции в сегменте ноутбуков, как потребительских, так и корпоративных, за счёт оптимизированной с точки зрения стоимости линейки ПК, с начального предложения до нашего массового семейства Core, и далее до самого быстродействующего семейства Core Ultra», — буквально заявил глава компании.

В верхней части ценового диапазона настольных процессоров конкуренция остаётся интенсивной, как подчеркнул глава Intel, но компания демонстрирует уверенный прогресс, по его словам. «В течение года поставки Arrow Lake увеличились, а наш новый продукт семейства Nova Lake принесёт новые архитектурные и программные улучшения, чтобы дополнительно усилить наши предложения, особенно в игровом пространстве для ПК. С такой линейкой, мы верим, что будем располагать сильнейшим ассортиментом предложений для ПК за многие годы», — выразился Лип-Бу Тан.

По неофициальным данным, на которые опирается TweakTown, процессоры семейства Nova Lake будут представлены во второй половине 2026 года, они будут использовать для своего производства технологию Intel 18A и получат новое конструктивное исполнение LGA 1954. Им достанется обновлённая графическая подсистема Xe3, а количество вычислительных ядер может достигать 52 штук. Соответственно, для работы с процессорами Nova Lake потребуются новые материнские платы, а также системы охлаждения с совместимым креплением для LGA 1954.