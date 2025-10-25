Потенциально обитаемая экзопланета обнаружена всего в 18 световых годах от Земли

Учёные из Университета Калифорнии в Ирвине (UC Irvine) объявили об обнаружении экзопланеты GJ 251c — супер-Земли, расположенной всего в 18 световых годах от Солнечной системы. Это одна из ближайших к нам планет, потенциально пригодных для жизни. В каталоге из тысяч уже открытых экзопланет подобная находка — это невероятно редкий экземпляр, научную ценность которой невозможно переоценить.

Открытие стало возможным благодаря анализу данных за 20 лет о движении звезды, вокруг которой вращается экзопланета GJ 251c. Такой метод обнаружения базируется на измерении радиальной скорости звезды, которая меняется под воздействием связанной с ней гравитацией экзопланеты. По колебаниям скорости можно вычислить массу экзопланеты и её орбитальный период. Сама планета не проходит по диску звезды и более детальное её изучение потребует новых инструментов и дополнительных усилий.

Учёные заинтересовались звездой GJ 251 по той причине, что ранее у неё уже была обнаружена экзопланета скалистого типа — GJ 251b. Орбитальный период GJ 251b составляет всего 14,2 дня. Она находится слишком близко к своей звезде. Даже несмотря на то, что GJ 251 — это тусклый и сравнительно холодный красный карлик, температура на поверхности GJ 251b настолько высокая, что жидкой воды на ней не будет.

Другое дело только что найденная планета GJ 251c. Она совершает один оборот вокруг звезды за 53,6 дня и это делает её потенциально обитаемой. Она находится в зоне обитаемости и при наличии нужной атмосферы там будет жидкая вода, что означает вероятность возникновения той жизни, которую мы знаем по Земле.

Нижняя граница расчётной массы GJ 251c определена как 3,84 массы Земли. Тем самым экзопланета GJ 251c относится к классу так называемых суперземель — больше нашей планеты, но меньше Нептуна.

«Особенную ценность [GJ 251c] представляет тем, что её родительская звезда находится совсем рядом, всего в 18 световых годах от нас, — поясняют астрономы. — С космической точки зрения это практически по соседству».

Похоже, узнать больше об этой находке можно будет только после ввода в строй космических телескопов нового поколения к концу 20-х или к середине 30-х годов. Планета не проходит по диску своей звезды, и использовать для её изучения тот же «Джеймс Уэбб» вряд ли получится. Относительная близость к ней играет учёным на руку — 18 световых лет это достаточно близко, чтобы GJ 251c можно было исследовать прямым наблюдением. Это отличный кандидат на скорейшее обнаружение обитаемого мира за пределами Солнечной системы, если не самый лучший из уже найденных.